Монастирського призначили главою МВС, а в РНБО анонсували посилення карантину: новини за 16 липня

Народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ, в Україні планують посилити карантин, ряд норм "мовного закону" вступив у силу: новини за 16 липня

Рада призначила Монастирського новим главою МВС

Народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ. Верховна рада проголосувала за його призначення. "За" проголосував 271 парламентарій.

"Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром", - заявив президент Володимир Зеленський.

Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр

Арсен Аваков, який пішов у відставку з поста глави МВС, може восени повернутися в Кабмін на нову посаду. У партії "Слуга народу" хочуть запропонувати колишньому міністру посаду віце-прем'єра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єра", - сказав він.

В РНБО анонсували посилення карантину в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував посилення карантину в Україні. Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне дане доручення РНБО.

"Найближчим часом Кабінет міністрів вживе додаткових заходів реагування на коронавірус тому, що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, це стосується вже не тільки дорослого населення, це стосується дітей", - заявив він.

В Україні вступила в силу низка норм "мовного закону": що змінилося

6 липня набирали чинності чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони стосуються сфери культури і розваг, роботи книгарень та кіновиробництва. Детальніше про зміни.

Тупицькому оголосили нову підозру

Колишньому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому оголосили нову підозру. Цього разу - у незаконному використанні цифрового підпису.

За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади в грудні 2020 передав захищений електронний носій з ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль головному бухгалтеру КСУ. Також він дав вказівку про подальше використання цього ключа від його імені для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.

Здійснив жорстку посадку: в Росії знайшли зниклий пасажирський літак

16 липня стало відомо, що у Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. Повідомлялося, що у зниклого літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів з міста Кедровий в Томськ. Пізніше з’ясувалося, що літак здійснив жорстку посадку.

У мережі з’явилися перші знімки Ан-28. На кадрах видно, що борт перекинувся.

"Потоп століття": показали фото руйнівної стихії в Німеччині

Захід Німеччини охопила масштабна повінь, яка призвела до великих руйнувань та жертв. Кліматологи вражені потужністю негоди та зазначають, що не очікували таких негативних рекордів.

В мережі з’явилися вражаючі фото та відео стихії.

В Україну йдуть грозові дощі з градом і шквалами: де помітно посвіжішає

Погода в Україні найближчими днями продемонструє поступовий спад спеки, а також пройдуть опади у вигляді дощів і гроз у деяких регіонах, місцями навіть ймовірні шквали та град. Така синоптична ситуація зумовлена зниженням впливу антициклону, приходом атмосферного фронту із заходу.