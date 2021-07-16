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Совершил жесткую посадку: в России нашли исчезнувший пассажирский самолет

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Томская область, Пятница 16 июля 2021 15:20
Совершил жесткую посадку: в России нашли исчезнувший пассажирский самолет Фото: в России нашли исчезнувший самолет Ан-28 (t.me/breakingmash)
Автор: Мария Кучерявец

В России нашли пассажирский самолет Ан-28, который исчез с радаров в Томской области. Он совершил жесткую посадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Обнаружен (ранее исчезнувший - ред.) борт ... люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно",- говорится в сообщении.

По данным издания, самолет совершил жесткую посадку.

Указано, что на борту Ан-28 находились 19 человек, в том числе двое детей.

Как добавляют в СМИ, сейчас возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета с радаров в Томской области.

"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")",- сообщили изданию российские правоохранители.

Напомним, сегодня стало известно, что в России самолет Ан-28 исчез с радаров в Томской области.

Сообщалось, что у исчезнувшего самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.

Ранее было указано, что на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета.

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