Совершил жесткую посадку: в России нашли исчезнувший пассажирский самолет
В России нашли пассажирский самолет Ан-28, который исчез с радаров в Томской области. Он совершил жесткую посадку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Обнаружен (ранее исчезнувший - ред.) борт ... люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно",- говорится в сообщении.
По данным издания, самолет совершил жесткую посадку.
Указано, что на борту Ан-28 находились 19 человек, в том числе двое детей.
Как добавляют в СМИ, сейчас возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета с радаров в Томской области.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")",- сообщили изданию российские правоохранители.
Напомним, сегодня стало известно, что в России самолет Ан-28 исчез с радаров в Томской области.
Сообщалось, что у исчезнувшего самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.
Ранее было указано, что на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета.