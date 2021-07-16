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Тупицкому объявили новое подозрение

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Киев, Пятница 16 июля 2021 13:21
Тупицкому объявили новое подозрение Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому объявили новое подозрение. На этот раз - в незаконном использовании цифровой подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с ключом квалифицированной электронной подписи и пароль главному бухгалтеру КСУ. Также он дал указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, по распределению открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского, после которого Тупицкий был уволен из КСУ.

Офис президента расценил это решение как попытку сорвать судебную реформу.

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Конституционный суд Украины подозрение Суд
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