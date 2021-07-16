Тупицкому объявили новое подозрение

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с ключом квалифицированной электронной подписи и пароль главному бухгалтеру КСУ. Также он дал указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, по распределению открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - говорится в сообщении.