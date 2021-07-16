Зеленский представил нового министра внутренних дел Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел. Им стал Денис Монастырский.

Зеленский заявил, что важно, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.

"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - заявил он.

Отметим, народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.