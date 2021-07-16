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Зеленский представил нового министра внутренних дел Монастырского

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Киев, Пятница 16 июля 2021 14:07
Зеленский представил нового министра внутренних дел Монастырского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел. Им стал Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию телеканала "Украина 24".

Зеленский заявил, что важно, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.

"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - заявил он.

Отметим, народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Верховная Рада сегодня проголосовала за его назначение.

Напомним, решение о своей отставке Аваков принял 13 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил.

Так, отставку Авакова с поста главы МВД поддержали более 290 парламентариев.

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Владимир Зеленский Денис Монастырский
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