Второй за месяц: в России снова пропал с радаров самолет с пассажирами
В России самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По данным источника издания, у пропавшего в Томской области самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.
"На борту пропавшего в Томской области самолета находятся 17 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета.
Также уже установлены координаты, где может находиться пропавший Ан-28.
Источник также сообщил, что самолет Ан-28 мог потерпеть крушение в Томской области.
Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.
Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.