"Борт перевернулся": появились фото жесткой посадки исчезнувшего в России самолета

В сети появились первые снимки пассажирского самолета Ан-28, который исчез с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash Siberia.

"Сам борт перевернулся, от удара об землю сильно пострадали стойки шасси",- говорится в сообщении.

Как отмечают в СМИ, на месте аварии медики зафиксировали у пассажиров в основном удары и ссадины.

Указано, что все пассажиры были отправлены в Томскую больницу, куда экстренно вызвали весь штат медперсонала.

Позже в российских СМИ сообщили, что на борту самолета находилось не 19, а 18 пассажиров.

Фото жесткой посадки пропавшего в России самолета (t.me/Mash Siberia)

Фото: командир Ан-28 Анатолий Прытков (t.me/Mash Siberia)