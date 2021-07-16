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"Борт перевернулся": появились фото жесткой посадки исчезнувшего в России самолета

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Томская область, Пятница 16 июля 2021 16:49
"Борт перевернулся": появились фото жесткой посадки исчезнувшего в России самолета Фото: появились фото жесткой посадки исчезнувшего в России самолета (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

В сети появились первые снимки пассажирского самолета Ан-28, который исчез с радаров в Томской области, а затем совершил жесткую посадку. На кадрах видно, что борт перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash Siberia.

"Сам борт перевернулся, от удара об землю сильно пострадали стойки шасси",- говорится в сообщении.

Как отмечают в СМИ, на месте аварии медики зафиксировали у пассажиров в основном удары и ссадины.

Указано, что все пассажиры были отправлены в Томскую больницу, куда экстренно вызвали весь штат медперсонала.

Позже в российских СМИ сообщили, что на борту самолета находилось не 19, а 18 пассажиров.

Фото жесткой посадки пропавшего в России самолета (t.me/Mash Siberia)

&quot;Борт перевернулся&quot;: появились фото жесткой посадки исчезнувшего в России самолета

Фото: командир Ан-28 Анатолий Прытков (t.me/Mash Siberia)

Напомним, сегодня в России пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.

Он летел из города Кедровый в Томск. После чего в Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу самолета.

Впоследствии исчезнувший Ан-28 было найден, он совершил жесткую посадку.

На борту самолета находились 18 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета Ан-28 с радаров.

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