Мода чи традиції? Які імена дітей найбільш популярні та оригінальні у 2026 році

Вибір імені для дитини - це завжди пошук балансу між традиціями та сучасністю. Поки одні батьки віддають перевагу перевіреній "класиці", інші шукають натхнення в архаїці або створюють власні унікальні комбінації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства юстиції України.
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За даними Мін'юсту, найпопулярніші чоловічі та жіночі імена (якими найчастіше називали новонароджених дітей в Україні) визначено поки що за перше півріччя 2026 року.
Так, хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
Тим часом серед дівчаток лідерами стали: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
Українцям пояснили, що ці імена "належать до найпоширеніших у більшості регіонів України".
"Наприклад, ім'я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей - від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської", - зауважили у міністерстві.
Тим часом імена Артем та Олександр - входять до списків найпопулярніших у центральних, західних і східних регіонах.
Імена Злата та Мілана - особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій - популярні у західних областях.
Поряд із традиційними та популярними іменами в Україні зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів:
У Мін'юсті зауважили - такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть:
Повідомляється, що серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, траплялись різні.
Подвійні імена та іменні комбінації:
Іноземні та нетипові для української традиції імена:
Імена релігійної та культурної традиції:
Історичні та архаїчні імена:
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