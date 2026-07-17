Мода или традиции? Какие имена детей наиболее популярны и оригинальны в 2026 году

Выбор имени для ребенка - это всегда поиск баланса между традициями и современностью. Пока одни родители отдают предпочтение проверенной "классике", другие ищут вдохновения в архаике или создают собственные уникальные комбинации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства юстиции Украины.
Главное:
По данным Минюста, самые популярные мужские и женские имена (которыми чаще всего называли новорожденных детей в Украине) определены пока что за первое полугодие 2026 года.
Так, мальчиков чаще всего называли такими именами: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.
Тем временем среди девочек лидерами стали: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.
Украинцам объяснили, что эти имена "относятся к самым распространенным в большинстве регионов Украины".
"Например, имя София принадлежит к числу самых популярных в большинстве областей - от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской", - отметили в министерстве.
Между тем, имена Артем и Александр - входят в списки самых популярных в центральных, западных и восточных регионах.
Имена Злата и Милана - особенно часто выбираются на западе и в центре страны, тогда как Матвей и Тимофей - популярны в западных областях.
Наряду с традиционными и популярными именами в Украине сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов:
В Минюсте отметили - такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся:
Сообщается, что среди редкоиспользуемых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, встречались разные.
Двойные имена и именные комбинации:
Иностранные и нетипичные для украинской традиции имена:
Имена религиозной и культурной традиции:
Исторические и архаические имена:
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