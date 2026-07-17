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Мода или традиции? Какие имена детей наиболее популярны и оригинальны в 2026 году

12:32 17.07.2026 Пт
3 мин
От двойных комбинаций до забытой архаики. Чем сегодня руководствуются родители, называя малышей?
aimg Ирина Костенко
Выбрать имя для малыша может быть непросто (фото иллюстративное: Getty Images)

Выбор имени для ребенка - это всегда поиск баланса между традициями и современностью. Пока одни родители отдают предпочтение проверенной "классике", другие ищут вдохновения в архаике или создают собственные уникальные комбинации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства юстиции Украины.

Главное:

  • Тренды: Артем и София остаются неизменными лидерами, однако родители все чаще выбирают для детей давние или очень редкие имена.
  • Оригинальность: в 2026 году украинцы все чаще подбирают малышам двойные имена и используют архаические формы, чтобы выделить ребенка среди других.
  • Выбор: подбор имени - это компромисс между предпочтениями взрослых, данью традициям и желанием предоставить ребенку индивидуальность через редкое звучание.

Самые популярные имена мальчиков и девочек

По данным Минюста, самые популярные мужские и женские имена (которыми чаще всего называли новорожденных детей в Украине) определены пока что за первое полугодие 2026 года.

Так, мальчиков чаще всего называли такими именами: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

Тем временем среди девочек лидерами стали: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.

Украинцам объяснили, что эти имена "относятся к самым распространенным в большинстве регионов Украины".

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"Например, имя София принадлежит к числу самых популярных в большинстве областей - от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской", - отметили в министерстве.

Между тем, имена Артем и Александр - входят в списки самых популярных в центральных, западных и восточных регионах.

Имена Злата и Милана - особенно часто выбираются на западе и в центре страны, тогда как Матвей и Тимофей - популярны в западных областях.

Самые уникальные имена девочек и мальчиков

Наряду с традиционными и популярными именами в Украине сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов:

  • от двойных и сложных комбинаций;
  • до иностранных, экзотических, библейских и староукраинских.

В Минюсте отметили - такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся:

  • совместить традицию с современностью;
  • дать ребенку необычное имя.
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Сообщается, что среди редкоиспользуемых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, встречались разные.

Двойные имена и именные комбинации:

  • женские - Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниэль, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса;
  • мужские - Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.

Иностранные и нетипичные для украинской традиции имена:

  • женские - Айсель, Имералина, Делли, Кейли, Кассия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер;
  • мужские - Амир, Леон, Себастиан, Даян, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

Имена религиозной и культурной традиции:

  • женские - Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона;
  • мужские - Самойло, Иессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.

Исторические и архаические имена:

  • женские - Богуслава, Владомира, Дзвонка, Квитослава, Лукерия, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава;
  • мужские - Добромир, Святогор, Свитозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.

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