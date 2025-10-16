Мобільний ЦНАП - поруч: як замовити приїзд адміністратора, щоб отримати послуги

Впродовж II кварталу 2025 року державні послуги в мобільних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) отримали понад 7 500 українців. Особливо зростає попит на виїзні сервіси у прифронтових регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.
У міністерстві нагадали, що мобільні ЦНАПи та цифрові валізи допомагають тим, хто не може самостійно дістатися до центрів надання адміністративних послуг:
"Мобільні ЦНАПи - це про можливість отримати державні послуги безбар'єрно та забезпечити рівні умови для всіх. Вдячні партнерам за підтримку громад у забезпеченні обладнання", - наголосили у Мінцифри.
Згідно з інформацією міністерства, сьогодні потреба у мобільних ЦНАПах особливо зростає у прифронтових регіонах.
"Там попит на виїзні сервіси зріс у 2-5 разів", - розповіли українцям.
Це пояснюється тим, що у громадах регіонів, наближених до лінії зіткнення, доступ до послуг утруднений через воєнні дії, пошкодження інфраструктури або вимушене переселення.
Отже, найчастіше послуги через мобільні ЦНАПи замовляють у прифронтових та прикордонних областях:
"Мобільні сервіси допомагають людям отримувати необхідні документи та послуги на місці", - пояснили українцям.
При цьому замовити приїзд адміністратора ЦНАПу - не важко. Для цього потрібно зв'язатися із ЦНАПом вашої громади:
Крім того, замовити послугу можна через чат-бот "СВОЇ" від "Дія.Цифрова громада" у Telegram або Viber.
Для цього у месенджері необхідно здійснити (обрати) такі кроки: "Розпочати" - "Головне меню" - "Послуги" - "Цифрова валіза" - "Замовити".
"Укажіть ваше ПІБ, додайте адресу та інші дані для зв'язку, щоб із вами зв'язалися працівники ЦНАПу. Це ще +1 спосіб викликати мобільного адміністратора, якщо у вас немає зв'язку", - наголосили у Мінцифри.
Насамкінець українців закликали ділитися цією інформацією з тими людьми, які потребують допомоги зі зверненням до ЦНАПу.
