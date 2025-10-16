Мобильный ЦНАП - рядом: как заказать приезд администратора, чтобы получить услуги

В течение II квартала 2025 года государственные услуги в мобильных центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) получили более 7 500 украинцев. Особенно растет спрос на выездные сервисы в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
В министерстве напомнили, что мобильные ЦНАПы и цифровые чемоданы помогают тем, кто не может самостоятельно добраться до центров предоставления административных услуг:
"Мобильные ЦНАПы - это о возможности получить государственные услуги безбарьерно и обеспечить равные условия для всех. Благодарны партнерам за поддержку общин в обеспечении оборудования", - подчеркнули в Минцифры.
Согласно информации министерства, сегодня потребность в мобильных ЦНАПах особенно растет в прифронтовых регионах.
"Там спрос на выездные сервисы вырос в 2-5 раз", - рассказали украинцам.
Это объясняется тем, что в общинах регионов, приближенных к линии соприкосновения, доступ к услугам затруднен из-за военных действий, повреждения инфраструктуры или вынужденного переселения.
Следовательно, чаще всего услуги через мобильные ЦНАПы заказывают в прифронтовых и приграничных областях:
"Мобильные сервисы помогают людям получать необходимые документы и услуги на месте", - объяснили украинцам.
При этом заказать приезд администратора ЦНАПа - не трудно. Для этого нужно связаться с ЦНАПом вашей общины:
Кроме того, заказать услугу можно через чат-бот "СВОЇ" от "Дія.Цифрова громада" в Telegram или Viber.
Для этого в мессенджере необходимо осуществить (выбрать) следующие шаги: "Розпочати" - "Головне меню" - "Послуги" - "Цифрова валіза" - "Замовити".
"Укажите ваше ФИО, добавьте адрес и другие данные для связи, чтобы с вами связались работники ЦНАПа. Это еще +1 способ вызвать мобильного администратора, если у вас нет связи", - подчеркнули в Минцифры.
В завершение украинцев призвали делиться этой информацией с теми людьми, которые нуждаются в помощи с обращением в ЦНАП.
