Мобільний ЦНАП - поруч: як замовити приїзд адміністратора, щоб отримати послуги

Впродовж II кварталу 2025 року державні послуги в мобільних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) отримали понад 7 500 українців. Особливо зростає попит на виїзні сервіси у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України.

Кому допомагають мобільні ЦНАПи

У міністерстві нагадали, що мобільні ЦНАПи та цифрові валізи допомагають тим, хто не може самостійно дістатися до центрів надання адміністративних послуг:

літнім людям;

ветеранам;

людям з інвалідністю;

мешканцям віддалених громад.

"Мобільні ЦНАПи - це про можливість отримати державні послуги безбар'єрно та забезпечити рівні умови для всіх. Вдячні партнерам за підтримку громад у забезпеченні обладнання", - наголосили у Мінцифри.

Де послуги мобільних ЦНАПів найпопулярніші

Згідно з інформацією міністерства, сьогодні потреба у мобільних ЦНАПах особливо зростає у прифронтових регіонах.

"Там попит на виїзні сервіси зріс у 2-5 разів", - розповіли українцям.

Це пояснюється тим, що у громадах регіонів, наближених до лінії зіткнення, доступ до послуг утруднений через воєнні дії, пошкодження інфраструктури або вимушене переселення.

Отже, найчастіше послуги через мобільні ЦНАПи замовляють у прифронтових та прикордонних областях:

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Чернігівській;

Сумській;

Херсонській.

Де послуги через мобільні ЦНАПи замовляють найчастіше (інфографіка: thedigital.gov.ua)

Як замовити приїзд адміністратора ЦНАПу

"Мобільні сервіси допомагають людям отримувати необхідні документи та послуги на місці", - пояснили українцям.

При цьому замовити приїзд адміністратора ЦНАПу - не важко. Для цього потрібно зв'язатися із ЦНАПом вашої громади:

телефоном;

у месенджерах;

через електронну пошту;

через онлайн-форму на сайті вашого міста.

Крім того, замовити послугу можна через чат-бот "СВОЇ" від "Дія.Цифрова громада" у Telegram або Viber.

Чат-бот "СВОЇ" у Viber та Telegram (скриншот: toolkit.in.ua/chatbot)

Для цього у месенджері необхідно здійснити (обрати) такі кроки: "Розпочати" - "Головне меню" - "Послуги" - "Цифрова валіза" - "Замовити".

"Укажіть ваше ПІБ, додайте адресу та інші дані для зв'язку, щоб із вами зв'язалися працівники ЦНАПу. Це ще +1 спосіб викликати мобільного адміністратора, якщо у вас немає зв'язку", - наголосили у Мінцифри.

Насамкінець українців закликали ділитися цією інформацією з тими людьми, які потребують допомоги зі зверненням до ЦНАПу.