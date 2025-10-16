ua en ru
Мобильный ЦНАП - рядом: как заказать приезд администратора, чтобы получить услуги

Четверг 16 октября 2025 11:42
Мобильный ЦНАП - рядом: как заказать приезд администратора, чтобы получить услуги Заказать приезд администратора ЦНАПа можно не выходя из дома (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В течение II квартала 2025 года государственные услуги в мобильных центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) получили более 7 500 украинцев. Особенно растет спрос на выездные сервисы в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Кому помогают мобильные ЦНАПы

В министерстве напомнили, что мобильные ЦНАПы и цифровые чемоданы помогают тем, кто не может самостоятельно добраться до центров предоставления административных услуг:

  • пожилым людям;
  • ветеранам;
  • людям с инвалидностью;
  • жителям отдаленных общин.

"Мобильные ЦНАПы - это о возможности получить государственные услуги безбарьерно и обеспечить равные условия для всех. Благодарны партнерам за поддержку общин в обеспечении оборудования", - подчеркнули в Минцифры.

Где услуги мобильных ЦНАПов самые популярные

Согласно информации министерства, сегодня потребность в мобильных ЦНАПах особенно растет в прифронтовых регионах.

"Там спрос на выездные сервисы вырос в 2-5 раз", - рассказали украинцам.

Это объясняется тем, что в общинах регионов, приближенных к линии соприкосновения, доступ к услугам затруднен из-за военных действий, повреждения инфраструктуры или вынужденного переселения.

Следовательно, чаще всего услуги через мобильные ЦНАПы заказывают в прифронтовых и приграничных областях:

  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Херсонской.

Мобильный ЦНАП - рядом: как заказать приезд администратора, чтобы получить услугиГде услуги через мобильные ЦНАПы заказывают чаще всего (инфографика: thedigital.gov.ua)

Как заказать приезд администратора ЦНАПа

"Мобильные сервисы помогают людям получать необходимые документы и услуги на месте", - объяснили украинцам.

При этом заказать приезд администратора ЦНАПа - не трудно. Для этого нужно связаться с ЦНАПом вашей общины:

  • по телефону;
  • в мессенджерах;
  • через электронную почту;
  • через онлайн-форму на сайте вашего города.

Кроме того, заказать услугу можно через чат-бот "СВОЇ" от "Дія.Цифрова громада" в Telegram или Viber.

Мобильный ЦНАП - рядом: как заказать приезд администратора, чтобы получить услугиЧат-бот "СВОЇ" в Viber и Telegram (скриншот: toolkit.in.ua/chatbot)

Для этого в мессенджере необходимо осуществить (выбрать) следующие шаги: "Розпочати" - "Головне меню" - "Послуги" - "Цифрова валіза" - "Замовити".

"Укажите ваше ФИО, добавьте адрес и другие данные для связи, чтобы с вами связались работники ЦНАПа. Это еще +1 способ вызвать мобильного администратора, если у вас нет связи", - подчеркнули в Минцифры.

В завершение украинцев призвали делиться этой информацией с теми людьми, которые нуждаются в помощи с обращением в ЦНАП.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ЦНАПы Киева начали выдавать важные документы на недвижимость и запустили полезный сервис для владельцев животных.

Кроме того, мы объясняли, можно ли в ЦНАПах одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта.

Читайте также, как быстро записаться в ЦПАП онлайн.

