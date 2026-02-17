ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Міжнародні посилки під час війни: що українці отримують найчастіше і скільки платять

Вівторок 17 лютого 2026 07:30
Міжнародні посилки під час війни: що українці отримують найчастіше і скільки платять Чимало українців замовляють товари, важливі під час енергетичної кризи (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міжнародна пошта стала невід'ємною частиною життя українців в умовах війни. При цьому певні категорії товарів люди отримують значно частіше за інші.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group).

Читайте також: Посилки, OLX і ФОПи: які нові податки Україна пообіцяла МВФ і як це вплине на економіку

Головне:

  • Популярність: міжнародна поштова доставка залишається затребуваною послугою, якою впродовж останнього року скористалася значна частина громадян.
  • Бюджет: більшість міжнародних замовлень українців - відносно бюджетні посилки.
  • Топ-товари: найчастіше з-за кордону отримують товари для повсякденного вжитку та подолання наслідків енергетичної кризи.
  • Податки й ризики: більшість українців не підтримують введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки й побоюються негативних наслідків такого кроку, зокрема для волонтерів.

Про яке дослідження йдеться

Rating Group або соціологічна група "Рейтинг" - одна з найбільших дослідницьких інституцій України.

На початку лютого 2025 року (з 6 по 9 лютого) вона провела дослідження щодо користування поштовими послугами в Україні, в межах якого дізналася:

  • як українці сприймають сервіси поштових посилок і міжнародної пошти;
  • як українці ними користуються;
  • що українці думають про можливе підвищення податків на міжнародні посилки.

Наскільки популярні міжнародні посилки

Згідно з результатами дослідження, приблизно половина опитаних громадян активно користуються послугами поштової доставки в межах України - отримують або передають посилки принаймні раз на кілька місяців (більш як третина робить це кілька разів на місяць).

Тим часом міжнародні посилки за останній рік отримувала майже третина респондентів (29%).

"Дві третини українців відзначають важливість міжнародних посилок під час війни", - наголошується у матеріалі Rating Group.

Крім того, абсолютна більшість респондентів (82%) не підтримує введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки.

Що українці отримують з-за кордону найчастіше

Результати дослідження свідчать про те, що вартість міжнародних посилок українців за останній рік складала здебільшого (68%) до 50 євро.

"І це найчастіший варіант як серед заможніших громадян, так і громадян з меншим рівнем забезпеченості", - уточнили в Rating Group.

Зазначається, що серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи.

В цілому ж найпопулярнішими товарами, які люди отримували через міжнародну пошту, стали:

  • одяг і взуття (45%);
  • павербанки, акумулятори, зарядні пристрої (26%).

Чому міжнародні посилки сьогодні особливо важливі

"Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими", - повідомили у Rating Group.

При цьому абсолютна більшість респондентів переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%).

Насамкінець ще більше українці переконані, що на ці сфери можуть негативно вплинути затримки міжнародних посилок (85%).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що останнім часом подорожчало в Україні найбільше.

Тим часом генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів, що зміниться для клієнтів після чергового етапу цифровізації та покращення сервісу.

Читайте також, чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті".

НДС Новая почта посилки послуги Податки Війна в Україні Укрпошта Товари
