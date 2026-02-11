Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільше

У січні 2026 року ціни на споживчому ринку України зросли, окремі продукти й послуги подорожчали досить суттєво. Водночас є і приємні зміни - низка популярних товарів навпаки стала дешевшою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Головне:

Загальна тенденція : у січні інфляція на споживчому ринку пришвидшилася, проте ціни зросли не на всі групи товарів.

: у січні інфляція на споживчому ринку пришвидшилася, проте ціни зросли не на всі групи товарів. Продуктовий кошик : вартість овочів в Україні суттєво зросла, проте ціна деяких видів м'яса та популярних соціальних продуктів пішла вниз.

: вартість овочів в Україні суттєво зросла, проте ціна деяких видів м'яса та популярних соціальних продуктів пішла вниз. Приємний сюрприз : деякі необхідні дітям і дорослим товари дешевшають.

: деякі необхідні дітям і дорослим товари дешевшають. Витрати на транспорт і зв'язок: вартість цих послуг для українців у січні відчутно зросла.

Що відомо про інфляцію на споживчому ринку

Виходячи з експрес-випуску Держстату щодо індексів цін в Україні у січні 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила:

порівняно із груднем 2025 року - 0,7%;

порівняно із січнем 2025 року - 7,4%.

Зміни цін у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)

При цьому базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року склала 0,4%.

А порівняно із січнем 2025 року - 7,0%.

Зміни цін у відсотках до відповідного місяця попереднього року (інфографіка: stat.gov.ua)

Як зросли ціни на продукти та напої

Впродовж січня на споживчому ринку України ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

При цьому найбільше подорожчали (на 14,7%) овочі.

Тим часом на 2,6-0,6% зросли ціни на:

продукти переробки зернових;

фрукти;

рибу та продукти з риби;

соняшникову олію;

яловичину;

молоко та молочні продукти;

хліб;

безалкогольні напої.

Які продукти в Україні стали дешевшими

Згідно з інформацією Держстату, подешевшали в Україні яйця - на 7,7%.

Крім того, на 2,2-0,5% знизилися ціни на:

свинину;

масло;

м'ясо птиці;

цукор;

рис;

сало.

Як змінилась вартість алкоголю й тютюнових виробів

Українцям повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби впродовж січня 2026 року підвищилися на 1,1%.

"Що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%", - уточнили у Держстаті.

Зміни споживчих цін на продукти, напої та тютюнові вироби (інфографіка: stat.gov.ua)

Як змінились ціни на одяг і взуття

Попри здорожчання багатьох продуктів, одяг і взуття в Україні впродовж січня подешевшали в середньому на 4,8%:

одяг - на 5,7%;

взуття - на 3,5%.

Як зросли ціни на транспорт в Україні

Ціни на транспорт в Україні впродовж минулого місяця зросли на 1,2%.

Уточнюється, що така ситуація склалась, в основному, через:

подорожчання палива та мастил на 1,4%;

на 1,4%; подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно.

Зміни цін на транспорт у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)

Як змінились ціни у сфері зв'язку

Насамкінець ціни у сфері зв'язку в Україні зросли на 4,3%.

У Держстаті пояснили, що це пов'язано з підвищенням тарифів: