Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільше

Середа 11 лютого 2026 12:52
Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільше Певні товари в Україні суттєво подорожчали, хоча деякі - стали дешевші (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У січні 2026 року ціни на споживчому ринку України зросли, окремі продукти й послуги подорожчали досить суттєво. Водночас є і приємні зміни - низка популярних товарів навпаки стала дешевшою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Головне:

  • Загальна тенденція: у січні інфляція на споживчому ринку пришвидшилася, проте ціни зросли не на всі групи товарів.
  • Продуктовий кошик: вартість овочів в Україні суттєво зросла, проте ціна деяких видів м'яса та популярних соціальних продуктів пішла вниз.
  • Приємний сюрприз: деякі необхідні дітям і дорослим товари дешевшають.
  • Витрати на транспорт і зв'язок: вартість цих послуг для українців у січні відчутно зросла.

Що відомо про інфляцію на споживчому ринку

Виходячи з експрес-випуску Держстату щодо індексів цін в Україні у січні 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила:

  • порівняно із груднем 2025 року - 0,7%;
  • порівняно із січнем 2025 року - 7,4%.

Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільшеЗміни цін у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)

При цьому базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року склала 0,4%.

А порівняно із січнем 2025 року - 7,0%.

Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільшеЗміни цін у відсотках до відповідного місяця попереднього року (інфографіка: stat.gov.ua)

Як зросли ціни на продукти та напої

Впродовж січня на споживчому ринку України ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

При цьому найбільше подорожчали (на 14,7%) овочі.

Тим часом на 2,6-0,6% зросли ціни на:

  • продукти переробки зернових;
  • фрукти;
  • рибу та продукти з риби;
  • соняшникову олію;
  • яловичину;
  • молоко та молочні продукти;
  • хліб;
  • безалкогольні напої.

Які продукти в Україні стали дешевшими

Згідно з інформацією Держстату, подешевшали в Україні яйця - на 7,7%.

Крім того, на 2,2-0,5% знизилися ціни на:

  • свинину;
  • масло;
  • м'ясо птиці;
  • цукор;
  • рис;
  • сало.

Як змінилась вартість алкоголю й тютюнових виробів

Українцям повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби впродовж січня 2026 року підвищилися на 1,1%.

"Що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%", - уточнили у Держстаті.

Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільшеЗміни споживчих цін на продукти, напої та тютюнові вироби (інфографіка: stat.gov.ua)

Як змінились ціни на одяг і взуття

Попри здорожчання багатьох продуктів, одяг і взуття в Україні впродовж січня подешевшали в середньому на 4,8%:

  • одяг - на 5,7%;
  • взуття - на 3,5%.

Як зросли ціни на транспорт в Україні

Ціни на транспорт в Україні впродовж минулого місяця зросли на 1,2%.

Уточнюється, що така ситуація склалась, в основному, через:

  • подорожчання палива та мастил на 1,4%;
  • подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно.

Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільшеЗміни цін на транспорт у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)

Як змінились ціни у сфері зв'язку

Насамкінець ціни у сфері зв'язку в Україні зросли на 4,3%.

У Держстаті пояснили, що це пов'язано з підвищенням тарифів:

  • на місцевий телефонний зв'язок - на 33,0%;
  • на мобільний зв'язок - на 6,1%.

