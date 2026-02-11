Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільше
У січні 2026 року ціни на споживчому ринку України зросли, окремі продукти й послуги подорожчали досить суттєво. Водночас є і приємні зміни - низка популярних товарів навпаки стала дешевшою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики України.
Головне:
- Загальна тенденція: у січні інфляція на споживчому ринку пришвидшилася, проте ціни зросли не на всі групи товарів.
- Продуктовий кошик: вартість овочів в Україні суттєво зросла, проте ціна деяких видів м'яса та популярних соціальних продуктів пішла вниз.
- Приємний сюрприз: деякі необхідні дітям і дорослим товари дешевшають.
- Витрати на транспорт і зв'язок: вартість цих послуг для українців у січні відчутно зросла.
Що відомо про інфляцію на споживчому ринку
Виходячи з експрес-випуску Держстату щодо індексів цін в Україні у січні 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила:
- порівняно із груднем 2025 року - 0,7%;
- порівняно із січнем 2025 року - 7,4%.
Зміни цін у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)
При цьому базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року склала 0,4%.
А порівняно із січнем 2025 року - 7,0%.
Зміни цін у відсотках до відповідного місяця попереднього року (інфографіка: stat.gov.ua)
Як зросли ціни на продукти та напої
Впродовж січня на споживчому ринку України ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.
При цьому найбільше подорожчали (на 14,7%) овочі.
Тим часом на 2,6-0,6% зросли ціни на:
- продукти переробки зернових;
- фрукти;
- рибу та продукти з риби;
- соняшникову олію;
- яловичину;
- молоко та молочні продукти;
- хліб;
- безалкогольні напої.
Які продукти в Україні стали дешевшими
Згідно з інформацією Держстату, подешевшали в Україні яйця - на 7,7%.
Крім того, на 2,2-0,5% знизилися ціни на:
- свинину;
- масло;
- м'ясо птиці;
- цукор;
- рис;
- сало.
Як змінилась вартість алкоголю й тютюнових виробів
Українцям повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби впродовж січня 2026 року підвищилися на 1,1%.
"Що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%", - уточнили у Держстаті.
Зміни споживчих цін на продукти, напої та тютюнові вироби (інфографіка: stat.gov.ua)
Як змінились ціни на одяг і взуття
Попри здорожчання багатьох продуктів, одяг і взуття в Україні впродовж січня подешевшали в середньому на 4,8%:
- одяг - на 5,7%;
- взуття - на 3,5%.
Як зросли ціни на транспорт в Україні
Ціни на транспорт в Україні впродовж минулого місяця зросли на 1,2%.
Уточнюється, що така ситуація склалась, в основному, через:
- подорожчання палива та мастил на 1,4%;
- подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і 1,0% відповідно.
Зміни цін на транспорт у відсотках до попереднього місяця (інфографіка: stat.gov.ua)
Як змінились ціни у сфері зв'язку
Насамкінець ціни у сфері зв'язку в Україні зросли на 4,3%.
У Держстаті пояснили, що це пов'язано з підвищенням тарифів:
- на місцевий телефонний зв'язок - на 33,0%;
- на мобільний зв'язок - на 6,1%.
