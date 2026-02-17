Международные посылки во время войны: что украинцы получают чаще всего и сколько платят
Международная почта стала неотъемлемой частью жизни украинцев в условиях войны. При этом определенные категории товаров люди получают значительно чаще других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования социологической группы "Рейтинг" (Rating Group).
Главное:
- Популярность: международная почтовая доставка остается востребованной услугой, которой в течение последнего года воспользовалась значительная часть граждан.
- Бюджет: большинство международных заказов украинцев - относительно бюджетные посылки.
- Топ-товары: чаще всего из-за границы получают товары для повседневного использования и преодоления последствий энергетического кризиса.
- Налоги и риски: большинство украинцев не поддерживают введение НДС 20% на все международные посылки и опасаются негативных последствий такого шага, в частности для волонтеров.
О каком исследовании идет речь
Rating Group или социологическая группа "Рейтинг" - один из крупнейших исследовательских институтов Украины.
В начале февраля 2025 года (с 6 по 9 февраля) он провел исследование насчет пользования почтовыми услугами в Украине, в рамках которого узнал:
- как украинцы воспринимают сервисы почтовых посылок и международной почты;
- как украинцы ими пользуются;
- что украинцы думают о возможном повышении налогов на международные посылки.
Насколько популярны международные посылки
Согласно результатам исследования, примерно половина опрошенных граждан активно пользуются услугами почтовой доставки в пределах Украины - получают или передают посылки по крайней мере раз в несколько месяцев (более трети делает это несколько раз в месяц).
Между тем международные посылки за последний год получала почти треть респондентов (29%).
"Две трети украинцев отмечают важность международных посылок во время войны", - подчеркивается в материале Rating Group.
Кроме того, абсолютное большинство респондентов (82%) не поддерживает введение НДС 20% на все международные посылки.
Что украинцы получают из-за границы чаще всего
Результаты исследования свидетельствуют о том, что стоимость международных посылок украинцев за последний год составляла в основном (68%) до 50 евро.
"И это самый частый вариант как среди более состоятельных граждан, так и граждан с меньшим уровнем обеспеченности", - уточнили в Rating Group.
Отмечается, что среди тех, кто получал товары из-за границы, почти треть (29%) заказывала товары, которые были важными для преодоления последствий энергетического кризиса.
В целом же самыми популярными товарами, которые люди получали через международную почту, стали:
- одежда и обувь (45%);
- павербанки, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).
Почему международные посылки сегодня особенно важны
"Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности четверть считает их критически важными", - сообщили в Rating Group.
При этом абсолютное большинство респондентов убеждено, что подорожание международных посылок может негативно влиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%).
В завершение еще больше украинцы убеждены, что на эти сферы могут негативно повлиять задержки международных посылок (85%).
