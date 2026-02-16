ua en ru
Делегація України вже в Женеві: Умєров назвав очікування від переговорів із РФ

Женева, Понеділок 16 лютого 2026 21:59
Делегація України вже в Женеві: Умєров назвав очікування від переговорів із РФ Фото: Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони України (facebook.com/rustemumerov ua)
Автор: Іван Носальський

Українська делегація прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться переговори з Росією. Сторони порушуватимуть питання, пов'язані з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова в Telegram.

"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра починаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", - написав Умєров.

За словами глави української делегації, порядок денний уже узгоджено, а команда готова до роботи.

Секретар РНБО наголосив, що українські урядовці налаштовані на конструктивну роботу і предметні зустрічі з безпекових і гуманітарних питань, щоб просунутися до гідного і стійкого миру.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, у Женеві відбудеться вже третій раунд переговорів України, Росії та США. До цього сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі.

Українська делегація, до якої увійшли Рустем Умєров і керівник ОП Кирило Буданов, планує порушити питання "енергетичного перемир'я".

Російська сторона, яку представлятиме в Женеві Володимир Мединський, анонсувала обговорення територіального питання в рамках так званої "формули Анкоріджа" (заморожування лінії фронту і контроль РФ над Донбасом).

Більш детально про те, які теми сторони планують підняти під час зустрічі в Женеві, - в матеріалі РБК-Україна.

РНБО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Женева Рустем Умєров Мирні переговори Війна в Україні
