Делегація України вже в Женеві: Умєров назвав очікування від переговорів із РФ

Українська делегація прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться переговори з Росією. Сторони порушуватимуть питання, пов'язані з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова в Telegram .

Секретар РНБО наголосив, що українські урядовці налаштовані на конструктивну роботу і предметні зустрічі з безпекових і гуманітарних питань, щоб просунутися до гідного і стійкого миру.

За словами глави української делегації, порядок денний уже узгоджено, а команда готова до роботи.

"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра починаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", - написав Умєров.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, у Женеві відбудеться вже третій раунд переговорів України, Росії та США. До цього сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі.

Українська делегація, до якої увійшли Рустем Умєров і керівник ОП Кирило Буданов, планує порушити питання "енергетичного перемир'я".

Російська сторона, яку представлятиме в Женеві Володимир Мединський, анонсувала обговорення територіального питання в рамках так званої "формули Анкоріджа" (заморожування лінії фронту і контроль РФ над Донбасом).

Більш детально про те, які теми сторони планують підняти під час зустрічі в Женеві, - в матеріалі РБК-Україна.