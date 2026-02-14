ua en ru
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення

Україна, Субота 14 лютого 2026 14:00
UA EN RU
Укрпошта готує важливі нововведення
Автор: Ірина Гамерська

"Укрпошта" готується до чергового етапу цифровізації та покращення сервісу. Вже незабаром клієнти зможуть користуватися послугою, яка раніше була візитівкою їхнього головного приватного конкурента.

Про нововведення в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Читайте також: "Укрпошта" знизила вартість доставки: хто тепер може платити менше

Головне:

  • Керування посилками: До кінця лютого в додатку з'явиться можливість оплатити посилку онлайн та керувати її доставкою.
  • Листоноші з комп'ютерами: До кінця літа кожен працівник отримає пристрій "3 в 1" - мінікомп'ютер з POS-терміналом.
  • Оплата карткою всюди: Тепер розрахуватися за послуги безготівково можна буде навіть у найвіддаленіших селах.
  • Автономність: Нові термінали працюють до 8 годин без світла, а для підстраховки їх укомплектують павербанками.
  • Економія на генераторах: Нова система дозволить відділенням працювати в блекаут без витрат на дороге пальне.

Смілянський заявив, що до кінця лютого в мобільному додатку "Укрпошти" вже може з'явитися можливість оплатити посилку і керувати її доставкою.

"Буде точно, як в "Нової пошти", - наголосив він, додавши, що зараз клієнти керувати посилками не можуть.

Крім того, наразі готується ще одне нововведення і до кінця літа у кожного листоноші "має бути міні комп'ютер "три в одному" - POS-термінал. Це дасть змогу клієнтам розраховуватися картою.

Такі термінали можуть працювати до 8 годин без світла. Також до них будуть павербанки.

"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються...Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі з'їсть там 15 тисяч гривень на місяць. Вони з'їдають більше, ніж прибуток того відділення", - пояснює він.

Тож "Укрпошта" зможе надавати послуги в цифровому форматі.

"Ці міні комп'ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт", - додав Смілянський.

Повний текст інтерв'ю з Ігорем Смілянським читайте на РБК-Україна найближчим часом.

