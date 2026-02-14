Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
"Укрпошта" готується до чергового етапу цифровізації та покращення сервісу. Вже незабаром клієнти зможуть користуватися послугою, яка раніше була візитівкою їхнього головного приватного конкурента.
Про нововведення в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Головне:
- Керування посилками: До кінця лютого в додатку з'явиться можливість оплатити посилку онлайн та керувати її доставкою.
- Листоноші з комп'ютерами: До кінця літа кожен працівник отримає пристрій "3 в 1" - мінікомп'ютер з POS-терміналом.
- Оплата карткою всюди: Тепер розрахуватися за послуги безготівково можна буде навіть у найвіддаленіших селах.
- Автономність: Нові термінали працюють до 8 годин без світла, а для підстраховки їх укомплектують павербанками.
- Економія на генераторах: Нова система дозволить відділенням працювати в блекаут без витрат на дороге пальне.
Смілянський заявив, що до кінця лютого в мобільному додатку "Укрпошти" вже може з'явитися можливість оплатити посилку і керувати її доставкою.
"Буде точно, як в "Нової пошти", - наголосив він, додавши, що зараз клієнти керувати посилками не можуть.
Крім того, наразі готується ще одне нововведення і до кінця літа у кожного листоноші "має бути міні комп'ютер "три в одному" - POS-термінал. Це дасть змогу клієнтам розраховуватися картою.
Такі термінали можуть працювати до 8 годин без світла. Також до них будуть павербанки.
"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються...Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі з'їсть там 15 тисяч гривень на місяць. Вони з'їдають більше, ніж прибуток того відділення", - пояснює він.
Тож "Укрпошта" зможе надавати послуги в цифровому форматі.
"Ці міні комп'ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт", - додав Смілянський.
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Смілянським читайте на РБК-Україна найближчим часом.