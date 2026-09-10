Міст Патона в Києві частково закриють: коли та де саме проїхати не вдасться

Коли та як надовго обмежать рух мостом Патона

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежать:

з 15:00 п'ятниці, 11 вересня;

до 7:00 понеділка, 14 вересня.

В який бік і чому рухатись буде складніше

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду спеціалісти будуть ремонтувати ділянку мосту:

в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро;

в бік бульвару Миколи Міхновського.

Яку смугу руху планують закрити в цей час

Повідомляється, що заплановані роботи будуть проводити у другій смузі руху.

Отже, під час ремонту транспорт зможе їхати:

першою смугою руху;

третьою смугою руху.

Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 11-14 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА розповіли, що в комунальному підприємстві:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Що відомо про стан мосту Патона в цілому

В лютому 2026 року спеціалісти Національної академії наук України попередили громадян, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий.

Посилаючись на результати обстежень експерти повідомили, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:

критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;

- головних і поперечних балок; тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

Незабаром у КМДА повідомили, що столичний міст Патона залишається придатним для проїзду, але водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень:

лімітів щодо ваги;

схеми організації дорожнього руху (щодо руху різними смугами).

Водночас мер столиці Віталій Кличко визнав: реконструкція об'єкту, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, насправді необхідна.

Реагуючи на ситуацію (та суспільний резонанс щодо цього питання), у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва.