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Міст Патона в Києві частково закриють: коли та де саме проїхати не вдасться

15:38 10.09.2026 Чт
2 хв
Доїхати з одного берега на інший може бути важче, але лише в один бік
aimg Ірина Костенко
Водіїв попередили про обмеження на мосту Патона (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона в Києві найближчим часом буде частково обмежений. Водіїв і пасажирів просять враховувати зміни при плануванні маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли та як надовго обмежать рух мостом Патона

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежать:

  • з 15:00 п'ятниці, 11 вересня;
  • до 7:00 понеділка, 14 вересня.

В який бік і чому рухатись буде складніше

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду спеціалісти будуть ремонтувати ділянку мосту:

  • в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро;
  • в бік бульвару Миколи Міхновського.

Яку смугу руху планують закрити в цей час

Повідомляється, що заплановані роботи будуть проводити у другій смузі руху.

Отже, під час ремонту транспорт зможе їхати:

  • першою смугою руху;
  • третьою смугою руху.

Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 11-14 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА розповіли, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Що відомо про стан мосту Патона в цілому

В лютому 2026 року спеціалісти Національної академії наук України попередили громадян, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий.

Посилаючись на результати обстежень експерти повідомили, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:

  • критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;
  • тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

Незабаром у КМДА повідомили, що столичний міст Патона залишається придатним для проїзду, але водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень:

  • лімітів щодо ваги;
  • схеми організації дорожнього руху (щодо руху різними смугами).

Водночас мер столиці Віталій Кличко визнав: реконструкція об'єкту, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, насправді необхідна.

Реагуючи на ситуацію (та суспільний резонанс щодо цього питання), у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які дороги й мости запланував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

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