Їхати можна, але з обмеженнями: влада розповіла про стан моста Патона в Києві
Міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії мають суворо дотримуватися лімітів на вагу і смуг руху. Свіжа технічна нарада фахівців підтвердила обмеження, які ввели ще у 2020 році.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА.
Головне:
- Вердикт фахівців: Експлуатація мосту дозволена, стан споруди під постійним моніторингом.
- Обмеження по вазі: Заборонено в’їзд авто з навантаженням на вісь понад 7 тонн, а загальна маса одиничного авто не має перевищувати 17 тонн.
- Смуги руху: Зберігається нерівномірна схема - 2 смуги на лівий берег та 3 смуги на правий.
- Крайні смуги закриті: проїзд біля перил мосту заборонений, щоб не збільшувати навантаження на опори.
Детальні правила руху
Департамент транспортної інфраструктури КМДА спільно з Інститутом сталевих конструкцій імені Шимановського підтвердили, що чинна схема руху є оптимальною для поточного стану мосту.
Основні заборони:
- заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
- максимальна маса одиничного транспортного засобу - до 17 тонн;
- максимальна маса транспортних засобів у колоні - до 10 тонн;
- зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий - 2 смуги, з лівого на правий - 3.
Що зробили для підтримки мосту
У 2025 році міст пройшов технічне обстеження. Попри те, що споруда потребує реставрації, протягом останніх років комунальники провели низку підтримувальних робіт:
- підсилення перильної огорожі та ремонт гранітних парапетів;
- очищення головних балок та ремонт деформаційних швів;
- ямковий ремонт покриття та герметизацію тріщин.
Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують цілодобовий моніторинг, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни в технічному стані конструкцій.
Читайте також про те, що днями у соціальних мережах поширювали начебто нові правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. Там водям радили опускати вікна у машині та відстібати паски безпеки. Однак КМДА заявили, що це фейк.
Першим ці "правила" опублікував голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Нагадаємо, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України передбачено штраф або виправні роботи.
Додамо також, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки мороз й сніг погіршили стан покриття.