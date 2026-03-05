ua en ru
Їхати можна, але з обмеженнями: влада розповіла про стан моста Патона в Києві

16:45 05.03.2026 Чт
2 хв
Жорсткі правила стосуються не лише ваги транспорту
aimg Василина Копитко
Їхати можна, але з обмеженнями: влада розповіла про стан моста Патона в Києві На мості діють обмеження, встановлені ще у 2020-му році (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії мають суворо дотримуватися лімітів на вагу і смуг руху. Свіжа технічна нарада фахівців підтвердила обмеження, які ввели ще у 2020 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА.

Читайте також: Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві

Головне:

  • Вердикт фахівців: Експлуатація мосту дозволена, стан споруди під постійним моніторингом.
  • Обмеження по вазі: Заборонено в’їзд авто з навантаженням на вісь понад 7 тонн, а загальна маса одиничного авто не має перевищувати 17 тонн.
  • Смуги руху: Зберігається нерівномірна схема - 2 смуги на лівий берег та 3 смуги на правий.
  • Крайні смуги закриті: проїзд біля перил мосту заборонений, щоб не збільшувати навантаження на опори.

Детальні правила руху

Департамент транспортної інфраструктури КМДА спільно з Інститутом сталевих конструкцій імені Шимановського підтвердили, що чинна схема руху є оптимальною для поточного стану мосту.

Основні заборони:

  • заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
  • максимальна маса одиничного транспортного засобу - до 17 тонн;
  • максимальна маса транспортних засобів у колоні - до 10 тонн;
  • зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий - 2 смуги, з лівого на правий - 3.

Що зробили для підтримки мосту

У 2025 році міст пройшов технічне обстеження. Попри те, що споруда потребує реставрації, протягом останніх років комунальники провели низку підтримувальних робіт:

  • підсилення перильної огорожі та ремонт гранітних парапетів;
  • очищення головних балок та ремонт деформаційних швів;
  • ямковий ремонт покриття та герметизацію тріщин.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують цілодобовий моніторинг, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни в технічному стані конструкцій.

Читайте також про те, що днями у соціальних мережах поширювали начебто нові правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. Там водям радили опускати вікна у машині та відстібати паски безпеки. Однак КМДА заявили, що це фейк.

Першим ці "правила" опублікував голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Нагадаємо, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України передбачено штраф або виправні роботи.

Додамо також, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки мороз й сніг погіршили стан покриття.

