Їхати можна, але з обмеженнями: влада розповіла про стан моста Патона в Києві

Міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії мають суворо дотримуватися лімітів на вагу і смуг руху. Свіжа технічна нарада фахівців підтвердила обмеження, які ввели ще у 2020 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА .

Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують цілодобовий моніторинг, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни в технічному стані конструкцій.

У 2025 році міст пройшов технічне обстеження. Попри те, що споруда потребує реставрації, протягом останніх років комунальники провели низку підтримувальних робіт:

Департамент транспортної інфраструктури КМДА спільно з Інститутом сталевих конструкцій імені Шимановського підтвердили, що чинна схема руху є оптимальною для поточного стану мосту.

Читайте також про те, що днями у соціальних мережах поширювали начебто нові правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. Там водям радили опускати вікна у машині та відстібати паски безпеки. Однак КМДА заявили, що це фейк.

Першим ці "правила" опублікував голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Нагадаємо, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України передбачено штраф або виправні роботи.

Додамо також, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки мороз й сніг погіршили стан покриття.