Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві

Спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.

Проблема контролю : залізничні мости в Україні перевіряють регулярно, тоді як стан автодорожніх споруд часто не відповідає нормам безпеки.

: залізничні мости в Україні перевіряють регулярно, тоді як стан автодорожніх споруд часто не відповідає нормам безпеки. Ситуація в столиці : деякі ключові переправи Києва через Дніпро залишаються обмежено працездатними, а два об'єкти офіційно визнані аварійними.

: деякі ключові переправи Києва через Дніпро залишаються обмежено працездатними, а два об'єкти офіційно визнані аварійними. Технічний вирок : залишковий ресурс мосту Патона оцінюється як нульовий через критичне руйнування металу.

: залишковий ресурс мосту Патона оцінюється як нульовий через критичне руйнування металу. Роки бездіяльності: перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда має офіційний статус аварійної ще з 2017 року.

Скільки мостів і шляхопроводів в Україні

Українцям розповіли, що ситуацію з безпекою мостових споруд прокоментував раніше академік НАН України та перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов (в інтерв'ю "Віснику НАН України").

Так, в цілому (за даними Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України) в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів.

При цьому значна частина з них - працює з перевантаженням.

"Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки", - повідомили громадянам.

Уточнюється також, що "єдиної системи технічного нагляду фактично не існує".

Яка ситуація з найбільшими мостами Києва

Особливо складна ситуація з мостами, згідно з інформацією НАН, у Києві.

Так, за результатами проведених раніше обстежень:

Дарницький міст - працездатний;

Північний міст - обмежено працездатний;

Південний міст - обмежено працездатний;

міст Метро - визнано непрацездатним (аварійним);

міст імені Є.О. Патона - визнано непрацездатним (причому статус аварійного він має ще з 2017 року).

Наголошується, що найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.

Що відомо про стан моста Патона

Виходячи з результатів останніх обстежень, у конструкціях столичного моста Патона зафіксовано:

критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;

- головних і поперечних балок; тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.

При цьому головні балки (а їх там чотири) наразі "залишаються у відносно стабільному стані".

"Ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями", - додали спеціалісти.

За словами науковців:

залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий ;

; корозійні процеси - стають дедалі менш передбачуваними.

Чим важливий цей міст і як можна його врятувати

"Попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила "Київавтодор" замовником робіт, тендери на проектування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках). Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", - повідомили у НАН.

Водночас наголошується, що міст імені Є.О. Патона - не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра.

Це також:

перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда;

символ української інженерної школи;

об'єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією ХХ століття.

Насамкінець українцям розповіли, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Уточнюється, що долучитися до вирішення проблеми й надати експертну підтримку готові:

науковці НАН України;

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона;

Український інститут сталевих конструкцій.

"На думку фахівців, питання відновлення мосту вже давно перезріло і потребує системного державного рішення", - підсумували у НАН.