ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві

Середа 25 лютого 2026 14:54
UA EN RU
Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві Технічний стан мосту Патона викликає серйозне занепокоєння фахівців (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Спеціалісти стурбовані аварійним станом мосту Патона в Києві, який є однією з ключових артерій столиці. Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної академії наук України у Facebook.

Читайте також: На дорогах яма на ямі: чому на Київщині зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це

Головне:

  • Проблема контролю: залізничні мости в Україні перевіряють регулярно, тоді як стан автодорожніх споруд часто не відповідає нормам безпеки.
  • Ситуація в столиці: деякі ключові переправи Києва через Дніпро залишаються обмежено працездатними, а два об'єкти офіційно визнані аварійними.
  • Технічний вирок: залишковий ресурс мосту Патона оцінюється як нульовий через критичне руйнування металу.
  • Роки бездіяльності: перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда має офіційний статус аварійної ще з 2017 року.

Скільки мостів і шляхопроводів в Україні

Українцям розповіли, що ситуацію з безпекою мостових споруд прокоментував раніше академік НАН України та перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов (в інтерв'ю "Віснику НАН України").

Так, в цілому (за даними Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України) в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів.

При цьому значна частина з них - працює з перевантаженням.

"Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки", - повідомили громадянам.

Уточнюється також, що "єдиної системи технічного нагляду фактично не існує".

Яка ситуація з найбільшими мостами Києва

Особливо складна ситуація з мостами, згідно з інформацією НАН, у Києві.

Так, за результатами проведених раніше обстежень:

  • Дарницький міст - працездатний;
  • Північний міст - обмежено працездатний;
  • Південний міст - обмежено працездатний;
  • міст Метро - визнано непрацездатним (аварійним);
  • міст імені Є.О. Патона - визнано непрацездатним (причому статус аварійного він має ще з 2017 року).

Наголошується, що найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.

Що відомо про стан моста Патона

Виходячи з результатів останніх обстежень, у конструкціях столичного моста Патона зафіксовано:

  • критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;
  • тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.

"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.

Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в КиєвіКорозія понад 50% поперечного перерізу горизонтальної в'язі на мосту Патона (фото: facebook.com/NASofUkraine)

При цьому головні балки (а їх там чотири) наразі "залишаються у відносно стабільному стані".

"Ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями", - додали спеціалісти.

За словами науковців:

  • залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий;
  • корозійні процеси - стають дедалі менш передбачуваними.

Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в КиєвіРуйнування поперечної балки на одній з опор мосту Патона, станом на 2018 рік (фото: facebook.com/NASofUkraine)

Чим важливий цей міст і як можна його врятувати

"Попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила "Київавтодор" замовником робіт, тендери на проектування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках). Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", - повідомили у НАН.

Водночас наголошується, що міст імені Є.О. Патона - не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра.

Це також:

  • перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда;
  • символ української інженерної школи;
  • об'єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією ХХ століття.

Метал з'їла корозія: науковці б'ють на сполох через міст Патона в КиєвіПублікація НАН України (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)

Насамкінець українцям розповіли, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Уточнюється, що долучитися до вирішення проблеми й надати експертну підтримку готові:

  • науковці НАН України;
  • Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона;
  • Український інститут сталевих конструкцій.

"На думку фахівців, питання відновлення мосту вже давно перезріло і потребує системного державного рішення", - підсумували у НАН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Миколаїв першим в Україні запустив ШІ для контролю доріг і пояснювали, як працює технологія.

Крім того, ми повідомляли, що уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у деяких регіонах.

Читайте також, як забудовували Київ і чому радянська епоха стала катастрофою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Інфраструктура Аварія Міст Патона Автомобільний рух НАН Украины Науковці
Новини
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ