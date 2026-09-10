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Мост Патона в Киеве частично закроют: когда и где именно проехать не удастся

15:38 10.09.2026 Чт
3 мин
Доехать с одного берега на другой может быть труднее, но только в одну сторону
aimg Ирина Костенко
Водителей предупредили об ограничениях на мосту Патона (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Движение транспорта на мосту имени Е. О. Патона в Киеве в ближайшее время будет частично ограничено. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда и как надолго ограничат движение по мосту Патона

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничат:

  • с 15:00 пятницы, 11 сентября;
  • до 7:00 понедельника, 14 сентября.

В какую сторону и почему двигаться будет сложнее

Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение вышеуказанного периода специалисты будут ремонтировать участок моста:

  • в направлении с левого на правый берег реки Днепр;
  • в сторону бульвара Николая Михновского.

Какую полосу движения планируют закрыть в это время

Сообщается, что запланированные работы будут проводить во второй полосе движения.

Следовательно, во время ремонта транспорт сможет ехать:

  • по первой полосе движения;
  • по третьей полосе движения.

Ограничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 11-14 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА рассказали, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Что известно о состоянии моста Патона в целом

В феврале 2026 года специалисты Национальной академии наук Украины предупредили граждан, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.

Ссылаясь на результаты обследований, эксперты сообщили, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:

  • критические коррозийные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
  • трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

Вскоре в КГГА сообщили, что столичный мост Патона остается пригодным для проезда, но водители должны строго соблюдать установленные ограничения:

  • лимиты по весу;
  • схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).

В то же время мэр столицы Виталий Кличко признал: реконструкция объекта, который является памятником архитектуры местного значения, действительно необходима.

Реагируя на ситуацию (и общественный резонанс насчет этого вопроса), в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дороги и мосты запланировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Кроме того, мы объясняли, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.

Читайте также о самых аварийных мостах столицы Украины.

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