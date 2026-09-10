Мост Патона в Киеве частично закроют: когда и где именно проехать не удастся

Когда и как надолго ограничат движение по мосту Патона

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничат:

с 15:00 пятницы, 11 сентября;

до 7:00 понедельника, 14 сентября.

В какую сторону и почему двигаться будет сложнее

Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение вышеуказанного периода специалисты будут ремонтировать участок моста:

в направлении с левого на правый берег реки Днепр;

в сторону бульвара Николая Михновского.

Какую полосу движения планируют закрыть в это время

Сообщается, что запланированные работы будут проводить во второй полосе движения.

Следовательно, во время ремонта транспорт сможет ехать:

по первой полосе движения;

по третьей полосе движения.

Ограничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 11-14 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА рассказали, что в коммунальном предприятии:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Что известно о состоянии моста Патона в целом

В феврале 2026 года специалисты Национальной академии наук Украины предупредили граждан, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.

Ссылаясь на результаты обследований, эксперты сообщили, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:

критические коррозийные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;

- главных и поперечных балок; трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

Вскоре в КГГА сообщили, что столичный мост Патона остается пригодным для проезда, но водители должны строго соблюдать установленные ограничения:

лимиты по весу;

схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).

В то же время мэр столицы Виталий Кличко признал: реконструкция объекта, который является памятником архитектуры местного значения, действительно необходима.

Реагируя на ситуацию (и общественный резонанс насчет этого вопроса), в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.