Мост Патона в Киеве частично закроют: когда и где именно проехать не удастся

Движение транспорта на мосту имени Е. О. Патона в Киеве в ближайшее время будет частично ограничено. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничат:
Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение вышеуказанного периода специалисты будут ремонтировать участок моста:
Сообщается, что запланированные работы будут проводить во второй полосе движения.
Следовательно, во время ремонта транспорт сможет ехать:
В завершение в КГГА рассказали, что в коммунальном предприятии:
В феврале 2026 года специалисты Национальной академии наук Украины предупредили граждан, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.
Ссылаясь на результаты обследований, эксперты сообщили, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:
Вскоре в КГГА сообщили, что столичный мост Патона остается пригодным для проезда, но водители должны строго соблюдать установленные ограничения:
В то же время мэр столицы Виталий Кличко признал: реконструкция объекта, который является памятником архитектуры местного значения, действительно необходима.
Реагируя на ситуацию (и общественный резонанс насчет этого вопроса), в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие дороги и мосты запланировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
Кроме того, мы объясняли, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.
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