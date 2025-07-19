Можуть просто впасти. Названо найбільш аварійні мости Києва

У Києві кілька мостів перебувають в аварійному стані, і ситуація може стати критичною вже найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

Найбільший ризик - міст Патона

За словами експерта, міст Патона офіційно визнаний аварійним. Згідно з інженерними звітами, ним взагалі не можна користуватися, а капітальний ремонт насправді означає повне відновлення або навіть нове будівництво. Однак за багато років не було зроблено жодного кроку, навіть не розроблено проектної документації.

"Щоб знайти півмільярда доларів на ремонт, треба почати з документації. Але навіть цього не зробив 'Укравтодор'", - зазначає Беспалов.

У критичному стані і міст Метро

Окрім мосту Патона, аварійним є також міст Метро. Обидва об’єкти вже давно вичерпали свій термін експлуатації. За словами Беспалова, основна інфраструктура Києва будувалася ще у 1970-х роках, тобто понад 50 років тому.

На межі - Північний міст

Північний міст, який веде у бік Троєщини, наразі перебуває в обмежено працездатному стані - це так званий "четвертий" рівень. Але він може швидко перейти в "п’ятий" - повну непрацездатність. На мосту триває лише середній ремонт, що не вирішує проблеми.

"Якщо не почати ремонт, мости можуть просто впасти", - попереджає фахівець. Він зазначає, що країна стоїть перед вибором: "або мостопад, або негайне будівництво і реконструкція".

Беспалов також згадав про неефективність рішень попередньої влади. Наприклад, реконструкцію розв’язки перед мостом Патона перед "Євро-2012" нібито "на око" вигадував сам тодішній прем’єр Азаров.

"На жаль, у нас часто схвалюють абсурдні рішення лише тому, що це сказав керівник", - підсумував експерт.