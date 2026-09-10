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Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві

11:52 10.09.2026 Чт
1 хв
Рятувальники вже ліквідували всі пожежі
aimg Валерій Ульяненко
Заправка вигоріла вщент. З'явилися фото атакованої АЗС "Укрнафти" у Києві Фото: наслідки ворожого удару по АЗС у Києві (ДСНС)
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Внаслідок атаки російських окупантів на АЗС "Укрнафти" у четвер, 10 вересня, поранені троє людей, пошкоджена зупинка і виникли кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначили, що внаслідок російського обстрілу спалахнули кілька пожеж.

"На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі", - йдеться у заяві.

В ДСНС розповіли, що після повторного влучання спалахнули дизельні генератори.

Фото: наслідки ворожого удару по АЗС у Києві (ДСНС)

Рятувальники додали, що всі пожежі було ліквідовано.

Обстріл Києва 10 вересня

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти здійснили нову атаку на Київ. У Голосіївському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджена нежитлова будівля, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі внаслідок падіння безпілотника загорілася складська будівля. За його словами, після влучання безпілотника почалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території неподалік 16-поверхового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі. Ще один безпілотник упав у Святошинському районі поблизу торговельного центру.

Крім того, Кличко повідомив, що у Голосіївському районі ворожий дрон впав на територію АЗС. Внаслідок атаки постраждали кілька людей.

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