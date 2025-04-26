Мирний план України та Європи та зустріч Віткоффа з Путіним: новини за 25 квітня

Контроль України над ЗАЕС і "російський" Крим. Reuters показало повний план Трампа

Видання Reuters дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.

Зокрема, США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках свого мирного плану. У документі згадується Крим і Запорізька АЕС.

Детальніше про план Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

Україна та Європа відповіли Трампу своїм мирним планом

Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Спільний мирний план України та Європи містить чотири пункти: припинення вогню, гарантії безпеки для України, питання територій та економіка.

Детальніше про план - у матеріалі РБК-Україна.

Віткофф провів зустріч з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у п'ятницю, 25 квітня.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч Віткоффа та Путіна відбулась у Кремлі. У них пройшла тригодинна розмова, яка "мала конструктивний і вельми корисний характер".

"Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань", - заявив Ушаков.

За його словами, Віткофф та Путін обговорили "українську кризу". А саме "можливість відновлення прямих переговорів між представниками Російської Федерації та України".

Також Ушаков анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.

Трамп вимагає від Зеленського негайно підписати угоду про рідкісноземи

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.