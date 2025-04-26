Мирний план України та Європи та зустріч Віткоффа з Путіним: новини за 25 квітня

Контроль України над ЗАЕС і "російський" Крим. Reuters показало повний план Трампа
Видання Reuters дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.
Зокрема, США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках свого мирного плану. У документі згадується Крим і Запорізька АЕС.
Детальніше про план Трампа - у матеріалі РБК-Україна.
Україна та Європа відповіли Трампу своїм мирним планом
Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Спільний мирний план України та Європи містить чотири пункти: припинення вогню, гарантії безпеки для України, питання територій та економіка.
Детальніше про план - у матеріалі РБК-Україна.
Віткофф провів зустріч з Путіним
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у п'ятницю, 25 квітня.
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч Віткоффа та Путіна відбулась у Кремлі. У них пройшла тригодинна розмова, яка "мала конструктивний і вельми корисний характер".
"Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань", - заявив Ушаков.
За його словами, Віткофф та Путін обговорили "українську кризу". А саме "можливість відновлення прямих переговорів між представниками Російської Федерації та України".
Також Ушаков анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.
Трамп вимагає від Зеленського негайно підписати угоду про рідкісноземи
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.
"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Запізнення становить щонайменше три тижні. Залишається сподіватися, що він буде підписаний негайно", - написав Трамп.
Водночас, він традиційно заявив, що робота над спільною мирною угодою між Росією та Україною "йде повним ходом".
Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ
Під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто. Було ліквідовано високопоставленого генерала Генштабу РФ Ярослава Москалика.
Вибух стався 25 квітня близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольф".
Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.
Заява Трампа про Крим та НАТО
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.
Також Трамп висловився про бажання України вступити в НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.
"Я не думаю, що вони (Україна, - ред.) коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було - з самого першого дня, я думаю, що це було, я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО", - сказав він.