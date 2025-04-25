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Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, - Трамп

Вашингтон, П'ятниця 25 квітня 2025 13:47
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Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в інтерв'ю The Time.

У Трампа запитали, чи було б для нього прийнятно, якби Крим та чотири регіони України, які частково окупувала РФ, відійшли б Москві. Президент США зазначив, що "потрібно говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять".

"Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно", - заявив Трамп.

Він додав, що окупація півострова відбулася за президентства Барака Обами. Трампа також стверджує, що Росія "не забрала б Крим", якби він був президентом у той час, і назвав повномасштабну війну "війною Обами".

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