Хочуть прямих перемовин з Україною: у Путіна розкрили деталі зустрічі з Віткоффом
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у п'ятницю, 25 квітня. Їх розмова тривала близько трьох годин.
Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА.новости".
За словами Ушакова, зустріч Віткоффа та Путіна відбулась у Кремлі. У них пройшла тригодинна розмова, яка "мала конструктивний і вельми корисний характер".
"Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань", - заявив Ушаков.
Що говорили про Україну
Ушаков заявив, що Віткофф та Путін обговорили "українську кризу". А саме "можливість відновлення прямих переговорів між представниками Російської Федерації та України".
Також Ушаков анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.
Візити Віткоффа у Москву
Напочатку квітня Віткофф здійснив візит до Росії, під час якого зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після того у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.
Однак на тлі його візитів до росіян у ЗМІ почали ширитись різні чутки щодо його проросійської позиції. Зокрема, Reuters писало, що на думку Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.
Згодом Віткофф заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".
Напередодні сьогоднішнього візиту у Москву Bloomberg написало, що США наполягатимуть на тому, щоб Росія визнала право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між Москвою та Києвом.
При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості з Росією про мир досягнуто, тепер черга за Києвом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.