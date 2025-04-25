Хочуть прямих перемовин з Україною: у Путіна розкрили деталі зустрічі з Віткоффом

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у п'ятницю, 25 квітня. Їх розмова тривала близько трьох годин.

Про це розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА.новости".

За словами Ушакова, зустріч Віткоффа та Путіна відбулась у Кремлі. У них пройшла тригодинна розмова, яка "мала конструктивний і вельми корисний характер".

"Ця бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й щодо низки інших міжнародних питань", - заявив Ушаков.

Що говорили про Україну

Ушаков заявив, що Віткофф та Путін обговорили "українську кризу". А саме "можливість відновлення прямих переговорів між представниками Російської Федерації та України".

Також Ушаков анонсував майбутні зустрічі російських та американських представників на різних рівнях.