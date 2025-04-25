Трамп пов'язав бажання України вступити в НАТО з війною: що він сказав

Президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити в НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time .

На думку Трампа, якби це питання не було порушено, "було б набагато більше шансів, що вона не почалася б".

"Я не думаю, що вони (Україна, - ред) коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було - з самого першого дня, я думаю, що це було, я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Україна розраховувала отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, однак цього так і не сталося.

Київ продовжує наполягати на чіткому плані вступу, але в Альянсі підкреслювали, що про членство можна говорити лише після закінчення війни.

Водночас на початку березня прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку. І це вона пропонувала без членства країни в Альянсі.

Розмови про вступ України до НАТО розпочалися з новою силою після того, як цього тижня США запропонували свій мирний план із врегулювання війни в Україні.

Документ, що складається з семи пунктів, зокрема, передбачає відмову України від вступу в НАТО, а також офіційне визнання Криму російським, заморозку війни на поточному етапі.

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