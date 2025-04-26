Мирный план Украины и Европы и встреча Уиткоффа с Путиным: новости за 25 апреля

Контроль Украины над ЗАЭС и "российский" Крым. Reuters показало полный план Трампа

Издание Reuters узнало полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной, Германией, Францией и Британией в Париже 17 апреля.

В частности, США предлагают Украине и России заморозить войну в рамках своего мирного плана. В документе упоминается Крым и Запорожская АЭС.

Подробнее о плане Трампа - в материале РБК-Украина.

Украина и Европа ответили Трампу своим мирным планом

Украина и европейские страны передали США свои идеи по завершению войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Совместный мирный план Украины и Европы содержит четыре пункта: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, вопрос территорий и экономика.

Подробнее о плане - в материале РБК-Украина.

Уиткофф провел встречу с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в пятницу, 25 апреля.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "имел конструктивный и весьма полезный характер".

"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - заявил Ушаков.

По его словам, Уиткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".

Также Ушаков анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.

Трамп требует от Зеленского немедленно подписать соглашение о редкоземах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать соглашение по редкоземельным металлам.