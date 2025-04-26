Мирный план Украины и Европы и встреча Уиткоффа с Путиным: новости за 25 апреля

Контроль Украины над ЗАЭС и "российский" Крым. Reuters показало полный план Трампа
Издание Reuters узнало полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной, Германией, Францией и Британией в Париже 17 апреля.
В частности, США предлагают Украине и России заморозить войну в рамках своего мирного плана. В документе упоминается Крым и Запорожская АЭС.
Подробнее о плане Трампа - в материале РБК-Украина.
Украина и Европа ответили Трампу своим мирным планом
Украина и европейские страны передали США свои идеи по завершению войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Совместный мирный план Украины и Европы содержит четыре пункта: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, вопрос территорий и экономика.
Подробнее о плане - в материале РБК-Украина.
Уиткофф провел встречу с Путиным
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в пятницу, 25 апреля.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "имел конструктивный и весьма полезный характер".
"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - заявил Ушаков.
По его словам, Уиткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".
Также Ушаков анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.
Трамп требует от Зеленского немедленно подписать соглашение о редкоземах
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать соглашение по редкоземельным металлам.
"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Опоздание составляет не менее трех недель. Остается надеяться, что он будет подписан немедленно", - написал Трамп.
В то же время, он традиционно заявил, что работа над совместным мирным соглашением между Россией и Украиной "идет полным ходом".
Под Москвой взорвали авто: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ
Под Москвой, в Балашихе, неизвестные взорвали авто. Был ликвидирован высокопоставленный генерал Генштаба РФ Ярослав Москалик.
Взрыв произошел 25 апреля около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного возле дома "Фольксваген Гольф".
Судя по фотографиям с места, СВУ было начинено поражающими элементами. Кроме того, предварительно, самодельное взрывное устройство в взорванной в Балашихе машине состояло из ВОГов - выстрелов для подствольных гранатометов.
Заявление Трампа о Крыме и НАТО
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский это понимает.
Также Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.
"Я не думаю, что они (Украина, - ред.) когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было - с самого первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО", - сказал он.