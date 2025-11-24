ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Президент Фінляндії після розмови з Зеленським натякнув на прогрес у Женеві

Понеділок 24 листопада 2025 10:49
UA EN RU
Президент Фінляндії після розмови з Зеленським натякнув на прогрес у Женеві Фото: президент Фінляндії Александер Стубб (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Переговори в Женеві між українською та американською делегаціями стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на президента Фінляндії Александра Стубба у соцмережі Х.

За словами Стубба, сьогодні зранку у понеділок, 24 листопада, він провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вітаю прогрес, досягнутий під час вчорашніх зустрічей між США та Україною в Женеві. Переговори стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити", - написав Стубб за результатами розмови.

"Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорено та прийнято членами ЄС та НАТО в окремому порядку", - додав він.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, вчора 23 листопада у Женеві стартували обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини.

Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.

За даними Reuters, яке посилається на американського чиновника, попередні переговори, схоже, були "продуктивними та навіть переконливими". Також чиновник сказав, що вони "завершилися угодами в деяких сферах".

Сам Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".

Також стало відомо, що за підсумками переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Фінляндія мирний план США
Новини
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті