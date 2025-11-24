"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті", - Зеленський про мирний план США

Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми дуже тісно працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами й багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть наблизити завершення російської війни проти України і принести реальну безпеку всім," - сказав Зеленський.

Президент наголосив на загрозі, яку створює Росія, намагаючись юридично оформити свої вимоги до територіальної цілісності України та суверенітету, поширюючи цей підхід на весь світ.

"Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, і ще більше відповідальності лежить у рішенні, яке Путін (російський диктатор - ред.) хоче нав’язати - юридичному оформленні того, чого він прагне: щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний", - підкреслив президент.

"Це є основна проблема. Ми всі розуміємо, що це означає. Він хоче цього не лише від України - він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно," - додав він.

Зеленський також повідомив, що в рамках координації з США Україна робить кроки для звільнення всіх полонених та повернення викрадених дітей.

Водночас він закликав партнерів шукати компроміси, які посилюватимуть позиції України, а не послаблюватимуть її.

"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі," - зазначив він.

Президент закликав парламенти світу підтримувати Україну та утримувати тиск на Росію, зокрема через замороження російських активів, і наголосив на важливості відповідальності за воєнні злочини.

"Рішення щодо замороження російських активів є важливим. Прошу підтримати це рішення. І продовжуйте підтримувати тиск на Росію, адже вона щодня вбиває людей. Окуповані території залишаються окупованими. Це означає, що Росія продовжує бути державою-агресором," - сказав Зеленський.