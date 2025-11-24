"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті", - Зеленський про мирний план США
Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми дуже тісно працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами й багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть наблизити завершення російської війни проти України і принести реальну безпеку всім," - сказав Зеленський.
Президент наголосив на загрозі, яку створює Росія, намагаючись юридично оформити свої вимоги до територіальної цілісності України та суверенітету, поширюючи цей підхід на весь світ.
"Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, і ще більше відповідальності лежить у рішенні, яке Путін (російський диктатор - ред.) хоче нав’язати - юридичному оформленні того, чого він прагне: щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний", - підкреслив президент.
"Це є основна проблема. Ми всі розуміємо, що це означає. Він хоче цього не лише від України - він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно," - додав він.
Зеленський також повідомив, що в рамках координації з США Україна робить кроки для звільнення всіх полонених та повернення викрадених дітей.
Водночас він закликав партнерів шукати компроміси, які посилюватимуть позиції України, а не послаблюватимуть її.
"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі," - зазначив він.
Президент закликав парламенти світу підтримувати Україну та утримувати тиск на Росію, зокрема через замороження російських активів, і наголосив на важливості відповідальності за воєнні злочини.
"Рішення щодо замороження російських активів є важливим. Прошу підтримати це рішення. І продовжуйте підтримувати тиск на Росію, адже вона щодня вбиває людей. Окуповані території залишаються окупованими. Це означає, що Росія продовжує бути державою-агресором," - сказав Зеленський.
Що відомо про мирний план
Як відомо, президент США Дональд Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. План розробляли за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, сенатора Марко Рубіо та інших.
За повідомленнями ЗМІ, документ передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир.
Водночас серед умов нібито є поступки, зокрема щодо контролю над Донбасом, включно з територіями, які зараз під контролем Києва, скорочення чисельності Збройних сил України та військової допомоги США, а також часткове визнання російської мови державною і підтримка Російської православної церкви в країні.
У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо цього мирного плану з метою завершення війни Росії проти України.
