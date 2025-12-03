Мирний план скоротили до 20 пунктів, а Віткофф зустрівся з Путіним: новини за 2 грудня

Україна спільно зі США напрацювала 20 пунктів мирного плану. Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 2 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський про роботу над мирним планом США: напрацювали 20 пунктів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Ірландії прибула українська делегація, яка була на переговорах у Флориді.

Він додав, що мирний план після доопрацювання складається з 20 пунктів.

Віткофф зустрівся з Путіним щодо мирного плану США: перші подробиці

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним. На переговори щодо мирного плану приїхав також і зять американського лідера Джаред Кушнер.

П'ятигодинні переговори закінчилися безрезультатно. У Кремлі заявили, що "компромісу зі США щодо мирного плану немає", а зустріч із Трампом не готується.

СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела

Контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.

За даними джерел РБК-Україна, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю і боєприпаси для вчинення "цільових убивств" в Україні.

Керівництво РФ - патологічні брехуни: у Силах оборони відповіли на вкидання про Куп'янськ

Українські захисники продовжують контролювати більшу частину Куп'янська. Чергові заяви росіян про взяття міста - фейк, зазначили в Угрупованні об'єднаних сил.

"Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів", - ідеться в повідомленні військових.

УЗ запускає "3000 км Україною" вже завтра: умови програми та список перших поїздів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною".

У грудні 2025 року ця ініціатива працюватиме в тестовому режимі в поїздах в усі прифронтові регіони.