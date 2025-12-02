ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела

Вівторок 02 грудня 2025 11:10
UA EN RU
СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела Фото: СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

Контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

Зазначається, що затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.

За даними джерела, у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор, щоб допомагати у навчанні військовослужбовців ЗСУ. Він мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.

Також співрозмовник зазначив, що, за версією слідства, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення "цільових убивств" в Україні. Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

СБУ викриває агентів РФ

Нагадаємо, раніше у Дніпрі СБУ та поліція затримали російського агента, який вчинив подвійний теракт 23 листопада. Агента затримали "по гарячих слідах", він також виявився неповнолітнім.

Також СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.

Також СБУ вдалося нейтралізувати трьох учасників ворожого осередку, які облаштовували тайники з деталями до вибухівки для подальших терактів у західному регіоні України. Серед них – 20-річний житель Харківщини, а також 16-річна школярка та 17-річний хлопець із Рівненської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Вторгнення Росії до України
Новини
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить