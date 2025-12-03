Мирный план сократили до 20 пунктов, а Уиткофф встретился с Путиным: новости за 2 декабря
Украина совместно с США наработала 20 пунктов мирного плана. Тем временем спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Более детально о том, что произошло во вторник, 2 декабря, - в материале РБК-Украина.
Зеленский о работе над мирным планом США: наработали 20 пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ирландию прибыла украинская делегация, которая была на переговорах во Флориде.
Он добавил, что мирный план после доработки состоит из 20 пунктов.
Уиткофф встретился с Путиным по мирному плану США: первые подробности
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. На переговоры по мирному плану приехал также и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Пятичасовые переговоры закончились безрезультатно. В Кремле заявили, что "компромисса с США по мирному плану нет", а встреча с Трампом не готовится.
СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ, - источники
Контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задания российских спецслужб.
По данным источников РБК-Украина, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине.
Руководство РФ - патологические лжецы: в Силах обороны ответили на вбросы о Купянске
Украинские защитники продолжают контролировать большую часть Купянска. Очередные заявления россиян о взятии города - фейк, отметили в Группировке объединенных сил.
"Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов", - сказано в сообщении военных.
УЗ запускает "3000 км по Украине" уже завтра: условия программы и список первых поездов
Кабинет министров принял постановление, которое запускает программу "3000 км по Украине".
В декабре 2025 года эта инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы.