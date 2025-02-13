Мирна угода не повинна бути нав'язаною Україні, - Шольц

Угода щодо припинення повномасштабної війни не повинна бути нав'язаною Києву. Водночас Україна в майбутньому повинна мати армію, яка буде більшою, ніж до початку бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує The Guardian.

"Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - заявив Щольц та додав, що єдність НАТО повинна бути "завжди гарантованою".

Також він наголосив, що, на його думку, жодне рішення не може бути ухвалене без участі США.

Водночас канцлер заперечив можливість відправлення німецьких військових до України на цьому етапі, оскільки, поки не зрозуміло, за яких умов Україна буде готова до укладення мирної угоди.

Шольц підкреслив, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися, зокрема створивши потужніші збройні сили, оснащені сучасним західним озброєнням.