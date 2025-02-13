Мирна угода не повинна бути нав'язаною Україні, - Шольц
Угода щодо припинення повномасштабної війни не повинна бути нав'язаною Києву. Водночас Україна в майбутньому повинна мати армію, яка буде більшою, ніж до початку бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує The Guardian.
"Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру", - заявив Щольц та додав, що єдність НАТО повинна бути "завжди гарантованою".
Також він наголосив, що, на його думку, жодне рішення не може бути ухвалене без участі США.
Водночас канцлер заперечив можливість відправлення німецьких військових до України на цьому етапі, оскільки, поки не зрозуміло, за яких умов Україна буде готова до укладення мирної угоди.
Шольц підкреслив, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися, зокрема створивши потужніші збройні сили, оснащені сучасним західним озброєнням.
Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському
12 грудня відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Росії Володимиром Путіним, після яких голова Білого дому також зателефонував Володимиру Зеленському.
Під час виступу перед представниками ЗМІ в Овальному кабінеті Білого дому Трамп зазначив, що повернення України до кордонів 2014-го року, виглядає малоймовірним.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, перебуваючи з візитом в Україні, підкреслив, що Трамп зацікавлений в якнайшвидшому припиненні війни. Також було оголошено про заплановану угоду, яка має зміцнити стратегічне партнерство між Україною та США.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, коментуючи телефонну розмову Трампа з Путіним, висловив думку, що це може свідчити про початок переговорного процесу щодо України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.