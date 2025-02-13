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Мирное соглашение не должно быть навязано Украине, - Шольц

Четверг 13 февраля 2025 12:37
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Мирное соглашение не должно быть навязано Украине, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соглашение о прекращении полномасштабной войны не должно быть навязано Киеву. В то же время Украина в будущем должна иметь армию, которая будет больше, чем до начала боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует The Guardian.

"Следующей задачей является обеспечение того, чтобы не было продиктованного мира", - заявил Шольц и добавил, что единство НАТО должно быть "всегда гарантированным".

Также он подчеркнул, что, по его мнению, ни одно решение не может быть принято без участия США.

В то же время канцлер отрицает возможность отправки немецких военных в Украину на этом этапе, поскольку, пока не понятно, при каких условиях Украина будет готова к заключению мирного соглашения.

Шольц подчеркнул, что даже после достижения мира Украина должна иметь возможность развиваться, в частности создав более мощные вооруженные силы, оснащенные современным западным вооружением.

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

12 декабря состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным, после которых глава Белого дома также позвонил Владимиру Зеленскому.

Во время выступления перед представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома Трамп отметил, что возвращение Украины к границам 2014-го года, выглядит маловероятным.

Министр финансов США Скотт Бессент, находясь с визитом в Украине, подчеркнул, что Трамп заинтересован в скорейшем прекращении войны. Также было объявлено о запланированном соглашении, которое должно укрепить стратегическое партнерство между Украиной и США.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя телефонный разговор Трампа с Путиным, высказал мнение, что это может свидетельствовать о начале переговорного процесса по Украине.

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Мирные переговоры Война в Украине Олаф Шольц
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