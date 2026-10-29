Українська делегація виїхала в напрямку Олешок
Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні, 29 жовтня, виїхала в напрямку Олешок на Херсонщині для гуманітарної місії.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив член української переговорної делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, українська делегація на чолі з Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешок.
"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок", - додав Арахамія.
Лубінець підтвердив, що разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії.
"Попереду - доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей", - зазначив омбудсмен.
За даними ЗМІ, українська делегація уже перебуває в Білорусі.
Лубінець разом з українськими та американськими журналістами прибув до Гомеля.
За попередньою інформацією, звідти делегація вирушить літаком до анапи, а потім - до Сімферополя.
Гуманітарна місія в Олешках
Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.
Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.
Згодом зону припинення вогню розширили за межі міста, щоб гарантувати безпеку гуманітарних конвоїв.
Локальне припинення вогню між Україною та Росією вже дало перші результати - мешканці Херсона вперше за тривалий час можуть без страху виходити на вулиці міста та насолоджуватися життям без постійних атак РФ.
Станом на сьогоднішній ранок в районі Олешок уже понад 50 годин поспіль зберігається режим тиші. Для жителів готують гуманітарну допомогу, яку планують доправити до міста вже завтра, 30 жовтня.
Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії.
Окрім того, за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.
Також перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки вирушать кілька журналістів Newsmax, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.