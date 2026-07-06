UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мир стане ближчим. Зеленський заявив про плани вижити Путіна з Москви

21:55 06.07.2026 Пн
2 хв
Президент пояснив, коли Путін зрозуміє, що йому настав час залишати Москву
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Завершення війни Росії проти України можна наблизити, якщо атаки на Москву змусять російського диктатора Володимира Путіна втекти звідти.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли до Москви полетять уже не сто безпілотників, а тисяча... він (Путін - ред.) зрозуміє", - наголосив Зеленський.

За його словами, коли голова Кремля побачить такі атаки на російську столицю на власні очі, радники диктатора, ймовірно, почнуть закликати його перебратися "кудись за Урал".

"Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни", - додав президент.

Фото: Зеленський зробив заяву про завершення війни з РФ (РБК-Україна)

Атаки на Москву

Нагадаємо, українські безпілотники вже неодноразово долітали до Москви та вражали там важливі об'єкти росіян.

У червні Україна двічі атакувала Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Першого удару було завдано 16 червня - тоді було пошкоджено і спалахнуло встановлення первинної переробки нафти АВТ-6, що забезпечує близько 53% потужності підприємства. Після атаки завод повністю зупинив переробку нафти.

Друга атака відбулася в ніч проти 18 червня. За даними Reuters, удар пошкодив встановлення "Євро+", яке забезпечує ще близько 47% потужності НПЗ, а також резервуари, трубопроводи та інше обладнання.

Після цього джерела повідомили, що Московський НПЗ навряд чи відновить роботу до кінця 2026 року.

До речі, нещодавно росЗМІ писали про те, що українські захисники зараз намагаються "вимкнути" два останні нафтопереробні заводи, які постачають Москву паливом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінМоскваМирні переговориВійна в Україні