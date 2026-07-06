Мир станет ближе. Зеленский заявил о планах выжить Путина из Москвы

Завершение войны России против Украины можно приблизить, если атаки на Москву вынудят российского диктатора Владимира Путина сбежать оттуда.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда к Москве полетят уже не сто беспилотников, а тысяча... он (Путин - ред.) поймет", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, когда глава Кремля увидит такие атаки на российскую столицу собственными глазами, советники диктатора, вероятно, начнут призывать его перебраться "куда-нибудь за Урал".
"Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны", - добавил президент.
Напомним, украинские беспилотники уже неоднократно долетали до Москвы и поражали там важные объекты россиян.
В июне Украина дважды атаковала Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.
Первый удар был нанесен 16 июня - тогда была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, обеспечивающая около 53% мощности предприятия. После атаки завод полностью остановил переработку нефти.
Вторая атака произошла в ночь на 18 июня. По данным Reuters, удар повредил установку "Евро+", которая обеспечивает еще около 47% мощности НПЗ, а также резервуары, трубопроводы и другое оборудование.
После этого источники агентства сообщили, что Московский НПЗ вряд ли возобновит работу до конца 2026 года.
К слову, недавно росСМИ писали о том, что украинские защитники сейчас пытаются "выключить" два последних нефтеперерабатывающих завода, которые снабжают Москву топливом.