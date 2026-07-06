Мир станет ближе. Зеленский заявил о планах выжить Путина из Москвы

"Когда к Москве полетят уже не сто беспилотников, а тысяча... он (Путин - ред.) поймет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, когда глава Кремля увидит такие атаки на российскую столицу собственными глазами, советники диктатора, вероятно, начнут призывать его перебраться "куда-нибудь за Урал".

"Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны", - добавил президент.

Фото: Зеленский сделал заявление о завершении войны с РФ (РБК-Украина)

Атаки на Москву

Напомним, украинские беспилотники уже неоднократно долетали до Москвы и поражали там важные объекты россиян.

В июне Украина дважды атаковала Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Первый удар был нанесен 16 июня - тогда была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, обеспечивающая около 53% мощности предприятия. После атаки завод полностью остановил переработку нефти.

Вторая атака произошла в ночь на 18 июня. По данным Reuters, удар повредил установку "Евро+", которая обеспечивает еще около 47% мощности НПЗ, а также резервуары, трубопроводы и другое оборудование.