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Мир станет ближе. Зеленский заявил о планах выжить Путина из Москвы

21:55 06.07.2026 Пн
2 мин
Президент объяснил, когда Путин поймет, что ему пора покидать Москву
aimg Иван Носальский
Мир станет ближе. Зеленский заявил о планах выжить Путина из Москвы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Завершение войны России против Украины можно приблизить, если атаки на Москву вынудят российского диктатора Владимира Путина сбежать оттуда.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда к Москве полетят уже не сто беспилотников, а тысяча... он (Путин - ред.) поймет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, когда глава Кремля увидит такие атаки на российскую столицу собственными глазами, советники диктатора, вероятно, начнут призывать его перебраться "куда-нибудь за Урал".

"Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны", - добавил президент.

Мир станет ближе. Зеленский заявил о планах выжить Путина из МосквыФото: Зеленский сделал заявление о завершении войны с РФ (РБК-Украина)

Атаки на Москву

Напомним, украинские беспилотники уже неоднократно долетали до Москвы и поражали там важные объекты россиян.

В июне Украина дважды атаковала Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Первый удар был нанесен 16 июня - тогда была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-6, обеспечивающая около 53% мощности предприятия. После атаки завод полностью остановил переработку нефти.

Вторая атака произошла в ночь на 18 июня. По данным Reuters, удар повредил установку "Евро+", которая обеспечивает еще около 47% мощности НПЗ, а также резервуары, трубопроводы и другое оборудование.

После этого источники агентства сообщили, что Московский НПЗ вряд ли возобновит работу до конца 2026 года.

К слову, недавно росСМИ писали о том, что украинские защитники сейчас пытаются "выключить" два последних нефтеперерабатывающих завода, которые снабжают Москву топливом.

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