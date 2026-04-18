ЗМІ назвали країни, які працюють над механізмом миру між США та Іраном

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті заявив, що до процесу також долучилися Туреччина та Саудівська Аравія.

Країни координують ширші регіональні зусилля, спрямовані на запобігання новій ескалації та формування основ для післявоєнних безпекових домовленостей.

Абдельатті підкреслив, що йдеться не лише про політичне врегулювання, а й про стабілізацію енергетичних ринків, ланцюгів постачання та продовольчої безпеки.

Окрему увагу, за його словами, приділяють захисту держав Перської затоки, які залишаються в зоні підвищених ризиків через конфлікт.

Переговори США та Ірану

Переговори між США та Іраном останніми тижнями вийшли на фінальну стадію. За даними ЗМІ, сторони вже "у принципі домовилися" про нову угоду, однак частина ключових питань досі залишається відкритою.

На цьому тлі у Вашингтоні не виключали, що президент США Дональд Трамп може піти на часткові поступки з огляду на внутрішній тиск і ситуацію на енергетичних ринках.