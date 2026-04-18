"Хороші новини" щодо Ірану? Трамп натякнув на прогрес у переговорах

Президент США Дональд Трамп заявив про "досить хороші новини" у переговорах з Іраном, але попередив, що перемир’я може завершитися без угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Схоже, на Близькому Сході з Іраном справи йдуть дуже добре, - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One. - Ми ведемо переговори протягом вихідних. Я очікую, що все пройде добре. Багато з цих питань вже обговорено та узгоджено".

Він наголосив, що головною умовою для США залишається відмова Ірану від ядерної зброї.

"Головне, щоб Іран не мав ядерної зброї. Не можна дозволити Ірану мати ядерну зброю, і це важливіше за все інше", - додав американський лідер.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що у разі відсутності домовленостей США можуть відмовитися від перемир’я та продовжити тиск, включно з блокадою іранських портів.

Президент США заявив, що прямі переговори між США та Іраном можуть відбутися вже цими вихідними, однак дипломати сумніваються у реалістичності таких планів.

Зокрема, у столиці Пакистану Ісламабаді, де раніше проходили переговори, наразі не зафіксовано підготовки до нової зустрічі.

Водночас посередники продовжують роботу. Головнокомандувач армії Пакистану Асім Мунір проводить консультації в Тегерані, а сторони, як повідомило пакистанське джерело, розглядають можливість укладення попереднього меморандуму, який може стати основою для ширшої угоди протягом наступних 60 днів.

Попередні заяви сторін свідчать, що Вашингтон і Тегеран уже наблизилися до домовленостей - за даними ЗМІ, вони "у принципі домовились" про нову угоду, хоча низка ключових питань залишалася відкритою.

На цьому тлі в США не виключали, що президент Дональд Трамп може піти на часткові поступки, зважаючи на внутрішній тиск і ситуацію на енергетичних ринках.