СМИ назвали страны, работающие над механизмом мира между США и Ираном

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил, что к процессу также присоединились Турция и Саудовская Аравия.

Страны координируют более широкие региональные усилия, направленные на предотвращение новой эскалации и формирование основ для послевоенных договоренностей по безопасности.

Абдельатти подчеркнул, что речь идет не только о политическом урегулировании, но и о стабилизации энергетических рынков, цепей поставок и продовольственной безопасности.

Особое внимание, по его словам, уделяется защите государств Персидского залива, которые остаются в зоне повышенных рисков из-за конфликта.

Переговоры США и Ирана

Переговоры между США и Ираном в последние недели вышли на финальную стадию. По данным СМИ, стороны уже "в принципе договорились" о новом соглашении, однако часть ключевых вопросов до сих пор остается открытой.

На этом фоне в Вашингтоне не исключали, что президент США Дональд Трамп может пойти на частичные уступки, учитывая внутреннее давление и ситуацию на энергетических рынках.