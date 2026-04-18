СМИ назвали страны, работающие над механизмом мира между США и Ираном

Египет совместно с Пакистаном работает над созданием механизма, который должен способствовать установлению длительного мира между США и Ираном.
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил, что к процессу также присоединились Турция и Саудовская Аравия.
Страны координируют более широкие региональные усилия, направленные на предотвращение новой эскалации и формирование основ для послевоенных договоренностей по безопасности.
Абдельатти подчеркнул, что речь идет не только о политическом урегулировании, но и о стабилизации энергетических рынков, цепей поставок и продовольственной безопасности.
Особое внимание, по его словам, уделяется защите государств Персидского залива, которые остаются в зоне повышенных рисков из-за конфликта.
Переговоры между США и Ираном в последние недели вышли на финальную стадию. По данным СМИ, стороны уже "в принципе договорились" о новом соглашении, однако часть ключевых вопросов до сих пор остается открытой.
На этом фоне в Вашингтоне не исключали, что президент США Дональд Трамп может пойти на частичные уступки, учитывая внутреннее давление и ситуацию на энергетических рынках.
В то же время сам Трамп заявлял о финализации договоренностей и возможности заключения соглашения в ближайшие дни.
Несмотря на это, он отметил, что перемирие может завершиться без соглашения, подчеркнув, что ключевым условием остается полный отказ Ирана от ядерного оружия.