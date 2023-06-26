Мінування ЗАЕС та бунт Пригожина в Росії: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 24 червня:

Новини за 25 червня:

Мінування ЗАЕС

Голова військової розвідки України Кирило Буданов

Також українській військовій розвідці вдалося встановити, що російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків.

Бунт Пригожина в Росії

В суботу, 24 червня, після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються по Ростовській області, а вже на ранок "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона "вагнерівців" рушила на Москву.

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

Заяві Пригожина передувало повідомлення прес-служби самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, де йшлося про те, що білоруський диктатор умовив ватажка "вагнерівців" почати деескалацію та припинити свій похід на Москву.

У Лукашенка заявляли, що Пригожину запропонували "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації", який передбачає гарантії безпеки для бойовиків "Вагнера".

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Єрмак обговорив формулу миру з радниками з понад 10 країн

Зустріч пройшла у Копенгагені з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками. На ній були присутні представники з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Керівник Офісі президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна ще раз представила радникам формулу миру. Також радники обговорили глобальний саміт миру.

В Кіровоградській області нетверезий поліцейський спричинив смертельне ДТП

Аварія сталася в ніч на 25 червня. Правоохоронці встановили, що за кермом був нетверезий поліцейський.

Внаслідок ДТП загинули троє 17-річних підлітків: двоє померли на місці, ще одна дівчина померла у кареті швидкої.

За три тижні. Британські винищувачі перехопили понад 20 літаків РФ поблизу НАТО

За останні три тижні британські винищувачі перехопили більш як 20 російських літаків, що літали поблизу повітряного простору НАТО.Загалом за 21 день було перехоплено 21 російський літак.

Meta видалятиме новини з Facebook та Instagram в Канаді

Сенат Канади схвалив закон про новини в Інтернеті, який зобов'язує такі компанії, як Meta та Google, платити видавцям новин за їх контент. У відповідь на це Meta вирішила протестувати функцію видалення новин з соцмереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.