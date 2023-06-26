Мінування ЗАЕС та бунт Пригожина в Росії: новини за вихідні

Росія замінувала басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки Запорізької АЕС, а керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин здійснив бунт проти російського керівництва.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 24 червня:
Окупанти завдали артилерійських і ракетних ударів по Дніпру та області;
Лавров розбив мрії Лукашенка про ядерну зброю.
Новини за 25 червня:
В Бердянську росіяни вбили підлітка;
Окупанти змушують власників затоплених будівель у Херсонській області брати паспорти РФ;
Росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд, але вітер був у їхній бік;
Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже три роти росіян.
Голова військової розвідки України Кирило Буданов
Також українській військовій розвідці вдалося встановити, що російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків.
В суботу, 24 червня, після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються по Ростовській області, а вже на ранок "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона "вагнерівців" рушила на Москву.
Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.
Заяві Пригожина передувало повідомлення прес-служби самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, де йшлося про те, що білоруський диктатор умовив ватажка "вагнерівців" почати деескалацію та припинити свій похід на Москву.
У Лукашенка заявляли, що Пригожину запропонували "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації", який передбачає гарантії безпеки для бойовиків "Вагнера".
Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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