Окупанти завдали артилерійських і ракетних ударів по Дніпру та області: названі наслідки

У Дніпрі в результаті російських ракетних ударів, що були здійснені в ніч проти суботи 24 червня, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор", - йдеться в повідомленні.

Так, у місті був "приліт" під час російської повітряної атаки. Внаслідок поранення отримали 8 осіб. Двоє з них - діти, це хлопчики 2013 р.н. та 2019 р.н.

"Медики надали всю необхідну допомогу. У лікарні забрали чотирьох постраждалих. Ще один чоловік та двоє дітей лікуватимуться амбулаторно", - розповів чиновник.

На місці влучання була пожежа на площі 25 "квадратів". Було повністю знищено 4 приватні житлові будинки, 3 легкові автомобілі, пошкоджено 25 приватних житлових будинків, 5 господарських споруд, газопровід, 15 легкових автомобілів.

Крім того, ще одне влучання припало на об'єкт інфраструктури, внаслідок чого також є руйнування.

Також в ОВА повідомили, що вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з артилерії. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Повітряна атака РФ по Україні вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Напередодні у п'ятницю таких тривог було чотири протягом дня. Війська РФ запускали з акваторії Каспійського моря крилаті ракети Х-101/555 по Україні. У регіонах працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі цілі.

Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому та Миколаєві.

Що відомо про наслідки цієї нічної ракетної атаки 24 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.