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Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже три роти росіян

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Неділя 25 червня 2023 19:10
Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже три роти росіян Фото: Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже три роти росіян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові на Таврійському напрямку за добу знищили майже три роти окупантів. При цьому знищено п'ять складів боєприпасів ворога.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Таврійський напрямок. Знищення росіян продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - повідомив він.

Тарнавський додав, що також було знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема,

  • танк,
  • два ББМ,
  • два БпЛА "Орлан-10",
  • БпЛА Zala,
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б",
  • РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Наступ українських захисників

На початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

Також, за даними військових, українські захисники просунулися на Таврійському напрямку на кілометр та вирівняли лінію фронту.

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