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Росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд, але вітер був у їхній бік, - Сили оборони

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Україна, Неділя 25 червня 2023 15:20
Росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд, але вітер був у їхній бік, - Сили оборони Фото: росіяни скинули на ЗСУ хімічний снаряд на Мар'їнському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти скинули на позиції українських військ хімічний боєприпас. Проте вітер дув у бік самих росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі телемарафону.

За словами речника, інцидент стався на Мар'їнському напрямку у Донецькій області.

"Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу - аерозолього, задушливої дії. Вітер був у бік противника", - сказав він.

Шершень повідомив, що окупанти минулої доби намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку. На вказаній ділянці фронту відбулося 13 бойових зіткнень. За його словами, захисники відбили штурми, ворог відійшов.

Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, на Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 440 обстрілів.

Ситуація на Таврійському напрямку

Зазначимо, що Таврійський напрямок охоплює Запорізьку область та частину Донецької, включаючи лінію фронту до Авдіївки.

Протягом останнього місяця українські військові посилили наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, захисникам вдалося звільнити 8 населених пунктів.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський подякував військовим з Таврійського напрямку, які, за його словами, цього тижня виконали найбільше роботи на фронті.

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