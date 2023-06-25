Росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку в чотирьох енергоблоках ЗАЕС, - Буданов

Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. Басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновані російськими військами.

Про це повідомив голова військової розвідки України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Statesman .

Мінування ЗАЕС

Буданов в інтерв’ю New Statesman попередив, що Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС. За його словами, басейн-охолоджувач заводу замінована російськими військами.

Він пояснив, що без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів. Буданов вважає, що Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії в нижній частині цього періоду часу.

Також українській військовій розвідці вдалося встановити, що російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків.

Невідомо, чи Міжнародне агентство з атомної енергії отримало доступ до цих блоків під час свого візиту 15 червня.

Буданов виразив впевненість в тому, що план росіян з приводу підриву Запорізької АЕС "розроблений і затверджений".

Чому росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС

Глава розвідки пояснив, що є дві можливості при яких відбудеться підрив ЗАЕС.

Перша - підірвати електростанцію, якщо сили РФ будуть вибиті з лівого берега Дніпра. Тоді Росія створить зону знищення та відчуження, щоб запобігти просуванню українських військ. За його словами, дана стратегія також може слугувати погрозою не наступати на російські позиції.

Друга можливість полягає в тому, що Росія використає ядерну катастрофу як "профілактичний захід". Метою в цьому випадку буде намагання зупинити наступ ЗСУ до його початку і заморозити лінію зіткнення в тому вигляді, в якому вона є.

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.