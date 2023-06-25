У Канаді Meta видалятиме новини з Facebook та Instagram: названо причину

Компанія Meta видалятиме новини з Facebook та Instagram у Канаді. Оскільки Сенат країни ухвалив закон про новини в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Законодавство, офіційно зване Білль C-18, змусить технологічні компанії, такі як Meta і Google, вести переговори з видавцями новин і платити їм за їхній контент.

Meta з 1 червня почала в тестовому режимі видаляти новини з додатків напередодні ухвалення закону. Білль C-18 набуде чинності через шість місяців після отримання королівської санкції.

Google також тестував блокування новинного контенту для деяких канадських користувачів. Компанія повідомила, що вона все ще працює з урядом над потенційним рішенням, яке б зняло заклопотаність компанії.

Пропаганда у Facebook

ПВК "Вагнера" використовує Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та навіть психологів для участі у бойових діях, зокрема, в Україні. Оголошення ПВК "Вагнера" за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів.

Також російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Мета кампанії - підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще.

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