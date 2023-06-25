ЗСУ знищили три танка РФ біля Курдюмівки (відео)

Бійці Збройних сил України за останню добу знищили три танка РФ біля Курдюмівки, що біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони України Олексія Резнікова.

Також він опублікував відео, на якому видно, як Сили оборони, використовуючи дрони та артилерію, нищать російську техніку.

"Ми не збиваємося зі свого шляху", - підписав відео Резніков.

We are not straying from our path.

In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.

pic.twitter.com/6VHMAsBtjD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 24, 2023

Ситуація біля Бахмута

Останніми тижнями ЗСУ активно просуваються на флангах під Бахмутом. Так, вчоран повідомлялось, що бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр знищили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

В Міноборони повідомляють, що українські воїни хочуть оточити російське угрупування в Бахмуті. Крім цього, в самому місті ЗСУ змогли зайняти деякі стратегічні висоти.

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