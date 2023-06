ЗСУ знищили три танка РФ біля Курдюмівки (відео)

Також він опублікував відео, на якому видно, як Сили оборони, використовуючи дрони та артилерію, нищать російську техніку.

"Ми не збиваємося зі свого шляху", - підписав відео Резніков.

We are not straying from our path.

In just one day, in one section of the front in Kurdiumivka area our forces destroyed three russian tanks.

pic.twitter.com/6VHMAsBtjD