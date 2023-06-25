Колаборанти тікають з Херсонської області до Криму, - Генштаб

На окупованих територіях Херсонської області активізувались процеси евакуації місцевих колаборантів до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що тікають вони з російськими паспортами та використовують при цьому власні автомобілі.

"Однак, співробітники фсб рф здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника", - зазначили у Генштабі.

Ситуація в Херсонській області

Росіяни та колаборанти, вочевидь, бояться контрнаступу ЗСУ, який триває останнім часом. Після удару по мосту в Чонгарі їм залишається все менше можливостей для втечі.

Водночас, ЗСУ завдають ударів по місцям концентрації ворожих військ в Херсонській області. Так, в Генічеську 23 червня під удар потрапила база Росгвардії.

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