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Колаборанти тікають з Херсонської області до Криму, - Генштаб

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Неділя 25 червня 2023 07:57
Колаборанти тікають з Херсонської області до Криму, - Генштаб Фото: колаборанти тікають з Херсонської області в Крим (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На окупованих територіях Херсонської області активізувались процеси евакуації місцевих колаборантів до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що тікають вони з російськими паспортами та використовують при цьому власні автомобілі.

"Однак, співробітники фсб рф здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника", - зазначили у Генштабі.

Ситуація в Херсонській області

Росіяни та колаборанти, вочевидь, бояться контрнаступу ЗСУ, який триває останнім часом. Після удару по мосту в Чонгарі їм залишається все менше можливостей для втечі.

Водночас, ЗСУ завдають ударів по місцям концентрації ворожих військ в Херсонській області. Так, в Генічеську 23 червня під удар потрапила база Росгвардії.

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